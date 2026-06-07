ORBETELLO – Quattro donne ferite, una delle quali in codice rosso: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla via Aurelia, nel comune di Orbetello. Lo schianto, che ha coinvolto più auto sull’Aurelia, ha fatto scattare l’allarme alle 23.27.

Le condizioni delle ferite

La più grave è una 25enne, trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice rosso. Le altre tre — di 21, 50 e 61 anni — sono arrivate in ospedale in codice giallo. Tutte e quattro sono state ricoverate al Misericordia di Grosseto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze: la Misericordia di Orbetello, due della Croce rossa dell’Argentario, la Misericordia di Albinia e la Misericordia di Porto Santo Stefano.