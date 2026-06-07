VALPIANA – I vigili del fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti oggi alla piattaforma ecologica di Valpiana, nel comune di Massa Marittima, per un incendio che ha interessato alcuni pannelli fotovoltaici installati sulla copertura della struttura.
Le fiamme e l’intervento
All’arrivo della squadra le fiamme risultavano limitate a residui vegetali accumulati sotto i pannelli, senza coinvolgimento significativo della copertura. Il personale ha provveduto alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico, allo spegnimento dei focolai residui e alla rimozione dei pannelli danneggiati.