GAVORRANO. È stato caricato dalla mucca che stava accudendo per portarle il foraggio. E subito dopo è stato incornato. È successo nelle campagne di Gavorrano questo pomeriggio.

L’animale ha trafitto con le sue corna l’uomo, un 45enne del posto, ferendolo gravemente alla gola.

L’uomo è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso di Grosseto. La ferita era piuttosto profonda ma per fortuna non ha compromesso le giugulari e le altre vene principali del collo. Il corno è arrivato a pochi centimetri.

Adesso l’uomo è fuori pericolo e si trova in osservazione al Misericordia di Grosseto. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti anche le forze dell’ordine.