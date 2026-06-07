GROSSETO – Si chiude con un pareggio la giornata di Serie A Gold tra il Nettuno 1945 e il Big Mat Bsc Grosseto. Il roster laziale infatti, dopo aver ceduto il passo in gara 1 perdendo 7-4, è riuscito a imporsi nel match serale per 5-1 allo stadio Roberto Jannella (foto di Noemy Lettieri).

Partenza forte degli ospiti in gara uno con due punti siglati grazie alla volata di sacrificio di Lopez Nunez e al triplo di Paula, mentre nel secondo inning entrambe le squadre mettono a segno un punto. Il Big Mat Bsc Grosseto accorcia le distanze nel quarto attacco, favorito da un errore di lancio di Benelli, andando così sul temporaneo 3-2.

Nel quinto inning i grossetani ribaltano il risultato siglando ben cinque punti: prima il Nettuno allunga con il doppio di Annunziata Nino (con Fabiani che viene rilevato da Virgadaula), poi arriva il singolo di Sellaroli per il 4-3 e, a seguito della sostituzione del partente Benelli per Giacalone Daza, entrano altri quattro punti grazie al doppio di Lopez Sayas (con Sellaroli, Caballero Sarmiento e Chirino che volano a casa base) e il singolo di Noguera.

In gara due, dopo una prima fase di studio, Nettuno e Big Mat Bsc siglano un punto a testa nel terzo inning (valida di Herrera e Caballero Sarmiento). I laziali poi passano in vantaggio nell’attacco successivo, grazie alla valida da due punti di D’Amico Alvarez, al doppio di Annunziata Nino e ai quattro ball ottenuti da Di Turi De Frenza e Mazzanti. Il definitivo 5-1 arriva nel settimo inning grazie all’errore sulla valida di Annunziata Nino (con Barbona e Lopez Nunez che conquistano casa base).

Con il pareggio di sabato 6 giugno il Big Mat Bsc Grosseto allunga in classifica sul Camec Collecchio, battuto dal Bbc Grosseto e attualmente occupa il terzo posto in classifica del Girone B con sette vittorie e altrettante sconfitte.

GARA UNO

Successione punti

Nettuno 1945: 210 010 000

Big Mat Bsc Grosseto: 010 150 00X

Battitori

Nettuno 1945: Batista De Jesus 8 (1/3), Zazza 5 (0/5), Aloma Herrera 3 (2/5), Lopez Nunez 6 (1/4), Paula 9 (1/5), Annunziata Nino 2 (2/4), D’Amico Alvarez DH (1/3), Mazzanti 7 (1/3), Barbona 4 (0/2, Venditti 0/1);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (3/4), Sellaroli 9 (1/5), Caballero Sarmiento 8 (2/4), Chirino 7 (2/5), Lopez Sayas 2 (1/1), Alcala Quijije 4 (0/4), Noguera DH (2/4), Marucci 3 (0/4, Severino Mooa 0/0), Di Persia 5 (1/4).

Lanciatori

Nettuno 1945: Benelli (4.1 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 7 SO), Giacalone Daza (L, 1.2 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 1 SO), Pecci (2.0 IP, 2 H, 1 BB, 1 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (4.2 IP, 9 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 4 SO), Virgadaula (W, 2.1 IP, 3 BB, 2 SO), Sireus (S, 2.0 IP, 4 SO).

Arbitro capo: Michele De Notta

Arbitro 1B: Alberto Germano

Arbitro 3B: Valfrido Migliorini

GARA DUE

Successione punti

Nettuno 1945: 001 200 200

Big Mat Bsc Grosseto: 001 000 000

Battitori

Nettuno 1945: Batista De Jesus 8 (0/4), Zazza 5 (0/5), Aloma Herrera 4 (1/2, Barbona 1/2), Lopez Nunez (1/5), Paula 9 (1/4), Annunziata Nino 3 (1/3), Di Turi De Frenza 2 (0/2), Mazzanti 7 (0/2), D’Amico Alvarez DH (1/4);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (1/4), Sellaroli 7 (1/4), Caballero Sarmiento 8 (2/4), Chirino 3 (0/4), Lopez Sayas 2 (0/3, Dragoni 0/1), Alcala Quijije 4 (0/3), Noguera 9 (0/2), Marucci DH (0/3), Di Persia 5 (0/2, Piccinelli 0/1).

Lanciatori

Nettuno 1945: Garcia Lopez (W, 5.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 6 SO), Prins (S, 4.0 IP, 1 H, 3 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Dacosta Cordovez (L, 4.0 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 4 SO), Torres Lopez (3.0 IP, 2 H, 2 R, 1 BB, 5 SO), Coviello Rodriguez (2.0 IP).

Arbitro capo: Alberto Germano

Arbitro 1B: Valfrido Migliorini

Arbitro 3B: Michele De Notta

Foto di Noemy Lettieri