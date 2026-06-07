GROSSETO – Il prossimo 13 giugno Grosseto ospiterà il Toscana Pride, un evento che sta già accendendo il dibattito in Maremma.

Per capire come la comunità Lgbtqia+ si stia preparando a questa manifestazione, abbiamo raccolto le opinioni di chi vive il territorio in prima persona, mettendo a confronto lo sguardo dei più giovani con l’analisi di chi ha vissuto anche la storica edizione del 2004.

I giovani e il Pride: tra rivendicazione, comunità e desiderio di “normalità”

Le risposte delle nuove generazioni mostrano visioni differenti e profonde sfaccettature, evidenziando sensibilità diverse su cosa rappresenti oggi questa manifestazione.

Il Pride come pilastro di civiltà e visibilità – Per Paolo, 27 anni, la manifestazione è un appuntamento imprescindibile. «Non è solo una festa, ma un promemoria visibile del fatto che i diritti non vanno mai dati per scontati», spiega, vedendo nell’evento un’opportunità di libertà e una riflessione collettiva necessaria per tutta la società.

Dal suo punto di vista, l’arrivo del Toscana Pride a Grosseto è un segnale storico: «Una città aperta è una città viva, e ospitare il Toscana Pride dimostra che la Maremma sa essere un luogo accogliente, moderno e inclusivo». Il giovane parteciperà per vivere l’atmosfera e sostenere il messaggio in prima persona.

Un porto sicuro contro l’isolamento della provincia – Sulla stessa linea d’onda c’è Gioia, anche lei 27 anni, che sottolinea il valore storico ed emotivo dell’evento, definendolo come una manifestazione fondamentale «per ricordare le lotte portate avanti negli anni per il riconoscimento della comunità lgbtqia+». Per lei, il Pride rappresenta un momento unico di aggregazione: «Un’occasione in cui sentirsi veramente parte di qualcosa, mi fa sicuramente sentire meno sola e mi dà un senso di accoglienza, soprattutto per chi ha ancora difficoltà ad accettarsi per come è».

La giovane esprime un forte entusiasmo per la scelta della meta: «Penso che sia fondamentale il Pride a Grosseto e sono contentissima che sia stata scelta come città, ci sono tanti giovani che si sentono abbandonati in questa provincia, mi scalda veramente il cuore sapere che sarà a Grosseto quest’anno». Nonostante non possa sfilare fisicamente perché all’estero per motivi di lavoro, ha dichiarato che se avesse avuto modo sarebbe andata al 100%.

Lo scetticismo verso la parata – Di parere opposto è invece Mattia, 25 anni, che esprime forti perplessità sulle modalità della manifestazione. A suo avviso, non ci sarebbe la necessità di fare ricorso a quello che definisce “esibizionismo” per normalizzare l’amore o la propria identità. Pur condividendo la ricerca di un cambiamento e di ulteriori diritti, non si ritrova nel format delle parate e degli striscioni.

Per questo motivo ha scelto di non partecipare: «È molto più importante far capire i diritti normalizzando il concetto, andando nelle sedi opportune, fare petizioni e non esaltarsi o esibirsi per come si è».

Il confronto con il 2004: la rete, la politica e il conflitto generazionale

Per comprendere l’evoluzione del contesto sociale grossetano, è particolarmente significativa la testimonianza di Stefano, 52 anni, che traccia un bilancio rispetto all’accoglienza ricevuta dal Pride vent’anni fa, nel 2004 (QUI trovate l’intervista completa).

«A prima vista, se guardiamo soltanto ai social, la situazione è peggiorata: l’aggressività e l’odio a cui assistiamo oggi non esistevano nel 2004».

Tuttavia, come sottolinea, forte anche della sua esperienza internazionale, il dibattito esasperato dei social non rappresenta la reale situazione della società, anche se purtroppo finisce per condizionarla.

L’utilità del Pride e le aspettative sull’accoglienza a Grosseto

Nonostante le tensioni virtuali, Stefano difende con forza l’utilità dell’evento. Il Pride viene definito come uno strumento necessario alla comunità queer per riconoscersi e rappresentarsi, un modo per fare comunità e combattere l’isolamento individualista della società moderna. Viene inoltre rimarcato un dettaglio cruciale: il Pride è un evento “Per” che punta a estendere i diritti a tutti, e non una manifestazione “Contro” qualcuno.

Grosseto si trova davanti a un appuntamento che, nel bene o nel male, misurerà il polso culturale e sociale della città a più di vent’anni dall’ultima volta, offrendo un’importante occasione di riscatto per i tanti giovani del territorio.