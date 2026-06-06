GAVORRANO – Dalla Marina di Scarlino a Ravi e Gavorrano, passando per strade secondarie e panoramiche, domenica 14 giugno la Maremma ospiterà la “Zingarata Aldebaran Drive Aps”, raduno automobilistico che unisce passione per i motori, scoperta del territorio e coinvolgimento delle comunità locali.

L’iniziativa, promossa dal progetto Svolta a Ravi e organizzata con il patrocinio del Comune di Gavorrano e la collaborazione della cooperativa Le Orme, prevede la partenza da Pontedera e un itinerario che attraverserà alcune delle località più suggestive della Maremma. Il percorso porterà equipaggi e appassionati da Pontedera fino alla Marina di Scarlino, per poi proseguire verso Ravi e Gavorrano.

Nel corso della giornata sono previste tappe dedicate alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale del territorio. I partecipanti faranno sosta a Ravi, dove il programma comprende l’esposizione delle auto in Piazza Campori, e a Gavorrano, con visita al Museo della Miniera e al Teatro delle Rocce, luoghi simbolo della memoria mineraria e dell’identità locale.

Gli organizzatori sottolineano che l’evento rappresenta «non solo un’esperienza aggregativa, ma anche un’occasione concreta per valorizzare i territori coinvolti, promuovendone il patrimonio paesaggistico, storico e culturale». In questo quadro, il patrocinio del Comune di Gavorrano viene indicato come elemento centrale, avendo «sostenuto e accompagnato il progetto» insieme alla cooperativa Le Orme, in una logica di rete tra istituzioni, associazioni e comunità.

Al centro dell’iniziativa c’è il club automobilistico Aldebaran Drive Aps, realtà impegnata a coniugare la passione per i motori con valori di «amicizia, condivisione e solidarietà». Secondo il comunicato dell’associazione, tale impegno si traduce concretamente «nel supporto, da parte dei soci del club, a progetti umanitari, contribuendo a generare un impatto positivo che va oltre il momento aggregativo». La “Zingarata” viene così descritta come «un’occasione di incontro, ma anche espressione di una comunità attiva, capace di unire passione sportiva e responsabilità sociale».

Accanto ad Aldebaran Drive Aps, un ruolo di rilievo è svolto da Svolta a Ravi, canale social nato con l’obiettivo di raccontare e rendere accessibili le eccellenze locali. Il progetto punta a valorizzare «quei luoghi capaci di generare emozioni oltre che interesse» attraverso iniziative concrete sul territorio e strumenti digitali, come un percorso turistico arricchito da visual con codici Qr collegati a pagine tematiche e contenuti multimediali. L’intento dichiarato è di «offrire alle persone la possibilità di scoprire in modo innovativo e interattivo la storia, la cultura e le peculiarità di Ravi e delle sue persone».

La “Zingarata Aldebaran Drive Aps” è presentata come un’iniziativa di interesse popolare, aperta anche a chi non fa parte del club. Il pubblico potrà assistere all’esposizione delle vetture e incontrare i soci nei due momenti principali della giornata: dalle 12 alle 15 in Piazza Campori a Ravi e dalle 16 alle 17.30 al Museo della Miniera di Gavorrano.

Per informazioni sull’evento sono indicati i riferimenti online raviborgocircolare.it e aldebarandrive.eu, oltre al contatto fornito nelle locandine promozionali.