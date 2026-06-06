GROSSETO – Un risultato straordinario per il Polo “Pietro Aldi” di Grosseto: tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato all’esame di certificazione linguistica del latino hanno superato la prova, conseguendo il livello A2. I risultati, resi noti il 28 maggio 2026, coronano mesi di lavoro e preparazione nell’ambito del progetto d’istituto “Officina del Testo”.

L’esame e la certificazione

Il Polo “P. Aldi” è stato anche quest’anno sede provinciale dell’esame, svoltosi il 6 maggio. La Certificazione Linguistica del Latino è rilasciata dalla Cusl, la Consulta Universitaria di Studi Latini, ed è un attestato ufficiale che valuta la padronanza della lingua latina. La prova è strutturata sul modello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, lo stesso utilizzato per le lingue straniere moderne.

Gli studenti premiati

A superare l’esame sono stati quindici studenti provenienti da diverse classi dell’istituto. Per la II A del Liceo Classico: Bianca Addonisio, Chiara De Laurentiis e Filippo Casangeli. Per la III B del Liceo Classico: Mattia Benocci. Per la III C del Liceo Scientifico: Irene Nocciolini, Davide Doga e Alessio Matias Lisci. Per la III B del Liceo Scientifico: Kushmeet Kaur, Ernesto Biliotti e Sofia Iozzelli. Per la III A del Liceo Scientifico: Alessio Bondi, Serena Liang, Eva Pecciarini, Caterina Mascagni e Beatrice Marcucci.

A prepararli per l’esame sono stati i professori Montone e Acheronte, ai quali va il merito di aver guidato i ragazzi verso questo traguardo collettivo.

I complimenti della comunità scolastica

La comunità del Polo “P. Aldi” si congratula con tutti gli studenti per l’eccellente risultato conseguito. Un successo che dimostra come lo studio del latino, lungi dall’essere una disciplina del passato, possa essere misurato e certificato con strumenti moderni e riconosciuti a livello accademico.