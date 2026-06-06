GROSSETO – Il Follonica Gavorrano prenota un tavolo per la finale adornato con tanto di fiori e spumante, l’Invictasauro chiude la valigia, si aggiusta la giacca ed esce dalla competizione. Sono gli effetti di una semifinale senza sbocchi per i ragazzi di mister Di Marco dove i colleghi di Salvestroni, vincendo 3-0, hanno saputo dimostrare il valore di un gruppo rammendato da stuzzicante tecnica individuale e brillanti cadenze. Lorenzini propone subito una frustata da lontano, che scorre di poco fuori dallo specchio (7′). In pratica è l’anticamera del vantaggio. Dall’interno dell’area Ontani diventa impresario di una traiettoria secca, che picchia sul palo alla sinistra di Ricchi e si insacca alla destra, 0-1. Al 18′ Marcatili dalla distanza cerca l’urlo, palla fuori.

L’Invictasauro, nel frattempo, tenta di spezzare l’inerzia della partita, ma la ragnatela delle trame rossoblu, la velocità dei singoli sono elementi troppo complicati da contrastare. Sabbatini riesce a proporre un tiro al 19′, fuori. L’undici minerario è sicuro, consapevole, unito da una collaborazione generale. Bicocchi scorre come un torrente sulla fascia, palla al centro dove Pratesi la modella in gol, 0-2.

Il racconto della ripresa è basato su un maggiore rendimento dei gialli in fatto di spinta e agonismo, senza comunque essere in grado di mutare l’economia della semifinale. Al 34′ un cross raggiunge il secondo palo dove è accoccolato Mancinelli, colpo di testa e lo 0-3 è cosa fatta. Il sipario si chiude su questa scena.

Invictasauro – Follonica Gavorrano 0-3 (0-2)

INVICTASAURO: Ricchi, Canu (25′ st De Chiara), Porta, Murineddu, Napolitano, Pascolini, Pieri (1′ st Temperani), Melone (8′ st Galli), Picchianti (8′ st Castellano), Spadi, Sabbatini (36′ st Tarlev). A disposizione: Daviddi, Perciavalle, Olivi, Minucci. All. Di Franco.

FOLLONICAGAVORRANO: Tanganelli, Simoncini (41′ st Cascioli), Paolini (22′ st Colombini), Marcatili, Lorenzini, Pimpinelli (31′ st M. Riva), Bicocchi, Calvi, Pratesi, Mancinelli (35′ st Godano), Ontani (22′ st Prisco). A disposizione: Cacciaguerra, T. Riva, Grosso, Nardo. All. Salvestroni.

ARBITRO: Antonio Costantino; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Stefano Giordano.

MARCATORI: 8′ Ontani, 37′ Pratesi; 34′ st Mancinelli.

NOTE: Prima dell’inizio sono state premiate Alberese, Batignano, Belvedere e Paganico eliminate dai quarti. Osservato 1′ di silenzio per ricordare Andrea Giorgetti storico dirigente del G.S. Sauro. Calci d’angolo: 3-8. Recupero: 1′ + 0′.

Semifinali

Invictasauro-Follonica Gavorrano 0-3

Sabato 6 giugno Venturina-Grosseto

Finale mercoledì 10 giugno

Follonica Gavorrano – ?