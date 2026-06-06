GROSSETO — Nuovi prestigiosi riconoscimenti per gli studenti del Polo “Aldi” di Grosseto. Gli alunni del Liceo Classico “Carducci-Ricasoli” hanno brillato alla dodicesima edizione del Certamen In Ponticulo Herae, svoltasi a Pontedera. La competizione regionale ha visto due giovanissimi talenti maremmani posizionarsi tra i migliori dieci della Toscana.

Una sfida tra i migliori studenti della Toscana

Il concorso si è tenuto lo scorso 17 maggio presso il Liceo-Ginnasio Statale “Andrea da Pontedera”. Organizzato con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, l’evento si rivolge ogni anno agli alunni delle classi seconde superiori. La prova, particolarmente selettiva, ha richiesto l’interpretazione e il commento critico di un passo di un autore latino. Ai banchi si sono sfidati i migliori studenti del territorio regionale. Per il liceo grossetano hanno partecipato quattro rappresentanti:

• Gabriele Fregosi (2Alc)

• Alessandra Santoni (2Alc)

• Alessandro Coratti (2Blc)

• Maria Antonia Strugariu (2Blc)

Il verdetto dell’Auditorium Piaggio

L’attesa per i risultati si è conclusa il 26 maggio durante la cerimonia di premiazione ufficiale, ospitata nella cornice dell’Auditorium Piaggio di Pontedera. La commissione esaminatrice ha premiato il lavoro dei ragazzi grossetani con ben due piazzamenti di rilievo: Alessandro Coratti ha conquistato l’ottavo posto assoluto, seguito a brevissima distanza da Gabriele Fregosi, che si è classificato decimo.

Una tradizione che si rinnova

Il successo di quest’anno non è un caso isolato. Il Liceo Classico “Carducci-Ricasoli” promuove la partecipazione a questa iniziativa da molti anni, collezionando nel tempo ottimi piazzamenti. Questo doppio traguardo conferma l’efficacia del percorso didattico dell’istituto e premia la passione e l’impegno costante dimostrati dagli studenti nei loro primi due anni di studio della lingua e della cultura latina. Tutta la comunità scolastica e la città di Grosseto si uniscono in un caloroso plauso ai quattro partecipanti e ai docenti che li hanno guidati.