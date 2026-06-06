CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per rispondere alle esigenze di residenti e attività economiche del centro urbano, il Comune di Castiglione della Pescaia ha pensato alla realizzazione di una nuova area di sosta in Via dell’Oliveto che renderà il centro del paese più comodo e funzionale. Il nuovo parcheggio dispone di 26 posti auto che saranno assegnati in concessione onerosa per una durata di tre anni attraverso un bando pubblico, con priorità riservata ai residenti e agli esercenti della zona.

All’esterno del parcheggio è stata inoltre allestita una nuova isola ecologica dedicata alla raccolta differenziata delle attività del centro, una soluzione pensata per migliorare il decoro urbano e ridurre l’impatto visivo dei cassonetti. L’intervento è stato realizzato grazie al lavoro delle maestranze del Cantiere Comunale e dell’Azienda Speciale Castiglione 2014.

«Si tratta di un intervento utile – afferma la sindaca Elena Nappi – nato per migliorare la vivibilità del centro e offrire una risposta concreta alle esigenze di chi ci vive e lavora ogni giorno. Un’area completamente riqualificata con un nuovo parcheggio chiuso, dotato di illuminazione pubblica, segnaletica verticale e orizzontale e inserito in un contesto alberato con piante di olivo. Accanto è stata realizzata un’isola ecologica che fornirà nuovi servizi e un rinnovato decoro urbano alle attività della zona, consentendo di collocare i contenitori per la raccolta differenziata in uno spazio schermato, migliorando così l’impatto estetico e la visibilità dei cassonetti. Per questo intervento desidero ringraziare le maestranze del Cantiere Comunale e l’Azienda Speciale Castiglione 2014, sempre attente alle esigenze del territorio».

Nell’area esterna al nuovo parcheggio, ai lati dell’isola ecologica riqualificata, rimangono inoltre cinque posti auto liberi e uno stallo riservato ai disabili. È previsto anche un camminamento pedonale di collegamento sulla parallela Via della Collina, che consente di raggiungere più agevolmente il centro storico e il corso cittadino.

Il bando è già aperto e c’è tempo fino al 26 giugno per presentare le domande che saranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo.

L’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia e pubblicato all’Albo Pretorio al seguente link: https://castiglionedellapescaia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=3848&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_id_dettaglio_pubblicazione=3095516

Le domande, compilate telematicamente utilizzando l’apposita modulistica allegata al bando, dovranno essere presentate tramite PEC o mail al protocollo comunale, oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia.