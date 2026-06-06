CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Stava ferma a ciglio strada, a Poggio alle Mandrie, nel comune di Castiglione della Pescaia, con i cuccioli attorno a lei. Un posto pericoloso sia per la famigliola di gatti sia per chi si trovasse a passare e magari avrebbe potuto rischiare la vita nel tentativo di evitarli.

Tra l’altro i micini e mamma gatta sono tutti neri e di notte ancor meno visibili.

La segnalazione è giunta verso le 13 nella chat del controllo di vicinato di Castiglione della Pescaia. I componenti si sono subito attivati. «Grazie al tam tam dei nostri associati – conferma il coordinatore del gruppo Ivan Carito -, i gattini sono stati recuperati e messi in salvo».