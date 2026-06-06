FOLLONICA – Lutto nel mondo dell’imprenditoria follonichese. È morto nella notte Andrea D’Errico, imprenditore edile e figura conosciuta in città anche per il suo legame con il mondo dell’informazione locale.

D’Errico, 89 anni, era infatti il padre di Stefano D’Errico, editore di TV9 Telemaremma. Negli anni il suo nome è stato associato all’attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni e alla crescita dell’azienda di famiglia, che alla fine degli anni Novanta rilevò l’emittente televisiva grossetana poi diventata TV9.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa questa mattina suscitando cordoglio a Follonica e in tutta la provincia di Grosseto.

La redazione de IlGiunco.net esprime le più sentite condoglianze a Stefano D’Errico e a tutti i familiari per la perdita del loro caro.

L’articolo sarà aggiornato non appena saranno resi noti il luogo e l’orario delle esequie.