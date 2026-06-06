MONTE ARGENTARIO. Una donna di 23 anni è stata trasportata in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena dopo essere rimasta ferita in un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una bicicletta.

L’allarme è scattato alle 18.30 in strada del Pianone, all’incrocio con la strada provinciale 161, l’arteria che collega Porto Santo Stefano con la zona del Pianone e delle aree interne del promontorio dell’Argentario.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano con infermiere, che ha prestato le prime cure alla giovane ciclista. Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento di Pegaso 2 per il trasferimento all’ospedale senese.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.