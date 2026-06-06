GROSSETO – Si terrà martedì 9 giugno alle ore 17, nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, la cerimonia finale del premio letterario Rotary Distretto 2071, iniziativa che coinvolge i club di tutta la Toscana e che promuove la cultura come strumento di crescita civile e coesione sociale.

All’evento porteranno il proprio saluto il governatore del Distretto 2071 Giorgio Odello e il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola. L’edizione 2026 ha registrato decine di partecipazioni da tutta Italia, suddivise nelle quattro sezioni del concorso: narrativa edita, narrativa inedita, poesia edita e poesia inedita.

I finalisti

La giuria ha selezionato i finalisti, che saranno presenti alla cerimonia e tra i quali verranno annunciati i vincitori.

Per la narrativa edita concorrono: Riccardo Gambelli (Le fate di Bacco), Silvia Gentilini (Le regole infrante), Costanza Ghezzi (Il mestiere di mia madre), Graziano Mantilloni (Bandito!), Anna Maria Vignali (Pimperi).

Nella narrativa inedita: Stefano Baravelli (Mi hai regalato il domani), Mauro Bellachioma (Bagliori dall’abisso – L’enigma di Marettimo), Enrico Bistazzoni (Scorrettamente parlando), Carlotta Gorelli (Il sentiero del tempo), Bruno Mazzocchi (Storie per non perdersi).

Per la poesia edita: Noemi Chesini (Trova una scusa), Maurizio Chiappi (Spazio bianco), Umberto Grieco (Spes contra spem), Lorenzo Del Monte (Di amarsi a vicenda e di volersi bene), Stefano Vagniluca (Sembrare belli e altre poesie dal treno).

Per la poesia inedita: Antonia Arena (Aspettando la primavera), Roberta Caldesi (Mari), Stefania Marconi (Gocce di me), Roberto Pagliai (Trenta poesie per trenta giorni), Nunzia Squitieri (Colori d’amore).

I premi previsti confermano la volontà del Distretto di sostenere concretamente la produzione letteraria. «Questo Premio – dichiara il governatore del Distretto 2071 Giorgio Odello – testimonia l’impegno del Rotary nel sostenere il talento e nel promuovere la cultura come bene condiviso. La qualità delle opere ricevute conferma la vitalità del panorama letterario italiano».

Gli organizzatori del Premio Letterario Mauro Mazzolai e Nunzia Costantini hanno sottolineato il ruolo di ciascun autore. «La partecipazione -affermano – è stata importante e di qualità. Ogni autore ha portato una voce autentica, capace di raccontare il presente con sensibilità e profondità. Il Rotary si conferma un luogo dove le storie trovano ascolto e riconoscimento».