GROSSETO – Quarant’anni dopo, le risate sono le stesse.

Un gruppo di ex studenti della classe 5E dell’Itc Fossombroni di Grosseto si è ritrovato ieri, 5 giugno, per festeggiare il quarantesimo anniversario del diploma di ragioniere, in un incontro all’insegna dei ricordi, delle emozioni e di quella complicità che solo i banchi di scuola sanno creare.

Un appuntamento atteso, organizzato tra chi è rimasto in città e chi ha mantenuto vivo nel tempo il filo con la propria classe. Non tutti hanno potuto esserci: qualcuno non è più tra noi, qualcuno è stato fermato dalla salute, altri dalla distanza – perché la vita, in quarant’anni, porta lontano. Ma chi c’era ha portato con sé anche chi mancava, nei ricordi condivisi e nelle storie raccontate intorno al tavolo.

Quarant’anni sono tanti. Abbastanza per trasformare i compagni di banco in qualcosa di più: testimoni di un pezzo di vita, custodi di memorie comuni.