CASTEL DEL PIANO. Si è svolto con grande partecipazione ed emozione l’incontro dedicato agli 80 anni del voto alle donne, promosso dalla Commissione Pari Opportunità dell’Amiata Grossetana in collaborazione con il Comune di Castel del Piano e con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Grosseto.

Un pomeriggio ricco di riflessioni e approfondimenti grazie ai contributi della sindaca Cinzia Pieraccini, della professoressa Gabriella Piccinni e della dottoressa Annarita Bramerini, con la preziosa moderazione dell’avvocato Laura Panella.

Il momento più significativo dell’evento è stato il simbolico passaggio di testimone tra generazioni.

Da una parte la memoria di Neva Rocchi, classe 1925, di Arcidosso, che attraverso i suoi ricordi ha reso viva la storia delle donne che, con coraggio e consapevolezza, parteciparono per la prima volta alla vita democratica del nostro Paese. Le sue parole e le sue emozioni hanno rappresentato il dono più prezioso della giornata.

Dall’altra la speranza incarnata da Carlotta Chilleri, consigliera del Comune di Seggiano e componente della Commissione Pari Opportunità Amiata Grossetana, che rappresenta il futuro e testimonia quanto sia importante educare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva e all’impegno nelle istituzioni.

A ottant’anni da quella storica conquista, la parità formale non coincide ancora con una piena parità sostanziale. Restano infatti aperte importanti sfide legate al lavoro, alle discriminazioni e alla violenza di genere. Per questo la democrazia non può essere considerata un traguardo acquisito una volta per tutte, ma una responsabilità quotidiana che appartiene a ciascuna e ciascuno di noi.

«La Commissione Pari Opportunità dell’Amiata Grossetana – dice la presidente Lucia Nannetti – ringrazia tutte le relatrici, le istituzioni presenti e le numerose persone che hanno partecipato all’iniziativa, contribuendo a rendere questo appuntamento un importante momento di memoria e confronto. Come Commissione continueremo a promuovere occasioni di dialogo e partecipazione, affinché la memoria delle conquiste del passato possa essere uno stimolo concreto per costruire il futuro».