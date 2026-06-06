GROSSETO – Sono ancora in corso le indagini sulla morte dell’uomo trovato cadavere in un palazzo, una ex casa cantoniera sulla ferrovia, disabitata ormai da anni dopo un sopralluogo che ne stabilì la non sicurezza statica.

Da allora l’area è andata incontro ad un progressivo degrado, e infine è stata totalmente abbandonata diventando terra di nessuno. Negli anni è diventata luogo di ricopvero per senzatetto, stranieri e italiani che hanno trovato un luogo per vivere, per quanto insicuro.

Ieri la macabra scoperta: un corpo umano, il cadavere di un uomo deceduto, visto lo stato di decomposizione, già da una decina di giorni.

E proprio una decina di giorni fa, al 112, era arrivata una chiamata, che segnalava una persona che si sentiva male proprio lì, al casolare abbandonato.

Sul posto giunsero sia ambulanza che, vista la criticità del luogo di intervento, le forze dell’ordine. Chi aveva chiamato però non c’era più. In questi casi border line spesso chi chiama se ne va perché magari irregolare, spesso staccano anche il telefono.

I soccorritori si fecero un giro, nel giardino, forse al piano terra se la porta era aperta. Poi andarono via non trovando nulla e nessuno.

Ieri il ritrovamento del corpo fa sorgere nuovi interrogativi: può darsi che il cadavere fosse stato trovato allora da uno degli ospiti? Stava veramente male? O forse era già deceduto? Probabilmente qualcuno che usa la struttura come ricovero ieri ha nuovamente chiamato, e questa volta ha dato indicazioni più precise, o è rimasto sul posto per portare i soccorritori nella stanza in cui era il cadavere.

Resta ancora da sciogliere il nodo sulle cause della morte. Ma quello lo farà il medico legale.

Certo, una riflessione un palazzo in quelle condizioni la pone: sono anni che la strada ha la carreggiata ridotta a causa delle transenne che impedirebbero, in caso di crollo, danni a chi passa. Il palazzo è chiaramente non recuperabile. La domanda che sorge spontanea è: qualcuno ha pensato a quale sarà il futuro di quella struttura? Si attende semplicemente il crollo? E l’incolumità di quei cittadini che, non avendo altro posto, ancora ci vivono dentro? Ma anche l’incolumità di chi passa sia sulla strada vicina che sulla ferrovia sull’altro lato.

Che cosa succede in questo caso (e altri simili come ad esempio via Orcagna)? Una città può permettersi dei palazzi a costante rischio crollo, che creano degrado, che creano insicurezza? Abbatterli è troppo costoso? Quindi qual è la soluzione?

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