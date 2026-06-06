GROSSETO – Si è tenuto nei giorni scorsi presso l’istituto Rosmini di Grosseto, l’incontro conclusivo del percorso laboratoriale sulla tecnica di narrazione teatrale giapponese Kamishibai, organizzato nell’ambito del festival della Provincia di Grosseto “Armonie Giapponesi – Racconti Arti” che si è svolto dal 29 novembre al 7 dicembre 2025 nel capoluogo grossetano, con il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone e dell’Istituto giapponese di cultura di Roma.

Le studentesse della classe 3°I del liceo statale “Rosmini” di Grosseto, accompagnate dall’insegnante Rita Madioni, hanno seguito un corso di dodici ore, curato dalla docente Martina Pagliucoli dell’associazione Tejidas, scoprendo così l’antica tecnica giapponese Kamishibai che può essere tradotta come “spettacolo teatrale di carta“. Si tratta di una forma di narrazione che prende origine nei templi buddisti nel Giappone del XII secolo, dove i monaci utilizzavano delle immagini dipinte e un teatrino di legno per narrare ad un pubblico, principalmente analfabeta, delle storie di insegnamenti morali.

La tecnica del kamishibai è rimasta nelle tradizioni del Giappone per secoli, ma ha conosciuto un momento di splendore negli anni fra il 1920 ed il 1950. Il narratore itinerante iniziava a raccontare le proprie storie servendosi di un set di tavolette di legno sulle quali erano disegnati i vari passaggi della storia che avrebbe raccontato. Dopo un declino dovuto all’arrivo della televisione, questa tecnica è stata reintrodotta nelle scuole per il fine pedagogico in essa contenuto.

A partire da questa antica tecnica, le studentesse divise in quattro gruppi hanno progettato e scritto il testo narrante, realizzato le immagini da far scorrere all’interno del teatrino ed in pochi minuti sono state capaci di veicolare emozioni e sentimenti profondi. Alla presentazione hanno partecipato due classi dell’Istituto Rosmini, una rappresentante dell’Ufficio scolastico provinciale e i referenti dell’Ufficio segreteria generale ed istruzione della Provincia di Grosseto.

“Un ringraziamento va alla docente Martina Pagliucoli che ha condotto questo laboratorio con grande soddisfazione di tutti gli intervenuti – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – alla dirigente e all’insegnante del Liceo Rosmini che hanno accolto con entusiasmo questo laboratorio. Quando le sinergie tra Istituzioni si incontrano, con competenze anche apparentemente molto diverse, i risultati sono tangibili. Questa esperienza occasionale, ci auguriamo che possa essere estesa in futuro ad altri studenti ponendo al centro lo sviluppo delle loro abilità”.

Nel corso dell’iniziativa sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a: Vanessa Alemanni, Alessia Bilisari; Sofia Catocci, Marta Colli, Noemi Crepaldi; Rebecca Cuccaro, Giulia D’Andria, Sara D’Ovidio, Wafae El Hamdani, Elia Elianna, Iulia Alexandra Ferentzi, Adele Errara, Maria Festelli, Sofia Fiorentini, Gaia Sofia Fracassi, Emma Gaetano, Martina Goddi, Somaia Orpa Hossain, Sveva Lanzi, Lucrezia Machetti, Giulia Maggi, Vanessa Magiotti, Emma Mazzeschi, Alice Nieri, Peiu Culea cleo Lorena Georgiana, Ginevra Ricci, Noemi Subashi, Mariasole Torre.