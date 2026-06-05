GROSSETO – Aggiornamento ore 14.40: L’uomo potrebbe essere morto da almeno una settimana, forse anche dieci giorni. Il cadavere, vistoil caldo di questi giorni, sarebbe in avanzato stato di decomposizione.

Le stanze della palazzina sono state usate, negli anni, come ricovero di senza tetto, clandestini, stranieri senza fissa dimora. I pavimenti sono ricoperti di batterie che venivano evidentemente usate per procurare energia a chi negli anni ci ha abitato. Il peso delle batterie aggrava ancora di più la situazione dei solai, instabili già da anni e peggiorati a causa della mancata manutenzione e del fatto che, con le finestre aperte e senza vetri, gli interni sono stati esposti alle intemperie per anni.

News ore 13.55: Il cadavere di un uomo è stato trovato pochi minuti fa, a Grosseto, in un palazzo da tempo disabitato perché instabile.

Il corpo dell’uomo si troverebbe lì già da tempo.

Il palazzo è chiuso da anni, dopo una verifica statica, perché a rischio crollo, e l’area è stata transennata molti anni fa. Viene comunque usato come ricovero abituale di stranieri senza fissa dimora.

Si tratta di una vecchia casa cantoniera tra la ferrovia e via Monte Labro, sopra al sottopasso di Barbanella.

Il corpo si troverebbe al secondo piano. I solai sono compromessi e pericolanti, cosa che rende difficili le indagini e pericoloso il recupero della salma.

Sul posto si trovano i Vigili del fuoco e i carabinieri del comando provinciale dei carabinieri. Sul posto è arrivata anche la Procura.

Il precedente

Il caso ne ricorda uno simile, avvenuto oltre 20 anni, all’ex Garibaldi. Anche in quel caso il palazzo era chiuso dopo un crollo e all’interno fu trovato un uomo, un senzatetto, ormai mummificato. Un cadavere fu trovato anche in un’altra casa cantoniera, in centro, proprio davanti alla Caserma dei carabinieri, in piazza Lamarmora. L’edificio poi fu murato.

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