GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.
A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.
Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.
VENERDÌ 5 GIUGNO
CAPALBIO
Fino al 7-6-2026 – Nuovo cinema Tirreno: tre film in sala nel fine settimana. Il programma
Fino al 30-6-2026 – Tra spazio e percezione: alla galleria Il Frantoio le due mostre “Floating signals”
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
CINIGIANO
Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone
CIVITELLA PAGANICO
5-6-2026 – Alla scoperta del passato del Comune con la Notte degli Archivi
FOLLONICA
5-6-2026 – 80 anni di voto alle donne: a Follonica musica, memoria e diritti alla “Festa femminista”
Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”
GROSSETO
5-6-2026 – Porte aperte all’Isgrec: libri, apericena e teatro per conoscere l’Istituto. Ecco quando
5-6-2026 – Un pomeriggio dedicato a Umbertro Mattolini e Oreste Micheli tra arte, cultura e memoria
5-6-2026 – “Chi uccise i dinosauri?”: all’osservatorio di Roselle viaggio tra astronomia e geologia
Fino al 7-6-2026 – Al via la mostra Auser nel chiostro di San Francesco tra arte e natura
Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana
Fino al 13-6-2026 – Verso il Toscana Pride, arriva la “Rainbow week”: una settimana di eventi, arte e dibattiti
Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco
Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”
MAGLIANO IN TOSCANA
Fino al 7-6-2026 – Rosso Ferrari in piazza: a Magliano arriva “La due giorni del Cavallino”
MASSA MARITTIMA
5-6-2026 – “Le storie ci fanno”: all’ex convento delle Clarisse l’evento dedicato a Mariella Gennai
Fino al 14-6-2026 – Galleria Spaziografico: Laura Provenni mette in mostra le sue “Emozioni dinamiche”
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
MONTE ARGENTARIO
5-6-2026 – Quando l’Argentario era il cuore del jet set: a Porto Ercole il documentario che racconta il mito
SABATO 6 GIUGNO
CAPALBIO
Fino al 7-6-2026 – Nuovo cinema Tirreno: tre film in sala nel fine settimana. Il programma
Fino al 30-6-2026 – Tra spazio e percezione: alla galleria Il Frantoio le due mostre “Floating signals”
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
CINIGIANO
Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone
FOLLONICA
Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”
GROSSETO
Fino al 7-6-2026 – Al via la mostra Auser nel chiostro di San Francesco tra arte e natura
Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana
Fino al 13-6-2026 – Verso il Toscana Pride, arriva la “Rainbow week”: una settimana di eventi, arte e dibattiti
Fino al 13-6-2026 – Grosseto si prepara al Toscana Pride: “Il Buon Segno” porta in mostra “Twelve Colours” di Esc76
Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco
Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”
MAGLIANO IN TOSCANA
Fino al 7-6-2026 – Rosso Ferrari in piazza: a Magliano arriva “La due giorni del Cavallino”
MANCIANO
6-6-2026 – “Le voci della storia” tornano al Castellum Aquarum con lo spettacolo “Custodi del tempo”
Fino al 5-7-2026 – Un viaggio artistico tra Polonia e Italia: a Manciano la mostra di Agata Amelia Wawrzyniak
MASSA MARITTIMA
Fino al 14-6-2026 – Galleria Spaziografico: Laura Provenni mette in mostra le sue “Emozioni dinamiche”
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici
ORBETELLO
6-6-2026 – Un’opera di Emily Young sarà la “porta” del museo sottomarino della Casa dei Pesci a Talamone
DOMENICA 7 GIUGNO
AMIATA
7-6-2026 – Festa sull’Amiata: il circolo Arci presenta le sue attività: «Eventi, cultura e aggregazione»
CAPALBIO
Fino al 7-6-2026 – Nuovo cinema Tirreno: tre film in sala nel fine settimana. Il programma
Fino al 30-6-2026 – Tra spazio e percezione: alla galleria Il Frantoio le due mostre “Floating signals”
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla
CINIGIANO
Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone
FOLLONICA
Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”
GROSSETO
Fino al 7-6-2026 – Al via la mostra Auser nel chiostro di San Francesco tra arte e natura
Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana
Fino al 13-6-2026 – Verso il Toscana Pride, arriva la “Rainbow week”: una settimana di eventi, arte e dibattiti
Fino al 13-6-2026 – Grosseto si prepara al Toscana Pride: “Il Buon Segno” porta in mostra “Twelve Colours” di Esc76
Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco
Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”
MAGLIANO IN TOSCANA
Fino al 7-6-2026 – Rosso Ferrari in piazza: a Magliano arriva “La due giorni del Cavallino”
MANCIANO
Fino al 5-7-2026 – Un viaggio artistico tra Polonia e Italia: a Manciano la mostra di Agata Amelia Wawrzyniak
MASSA MARITTIMA
Fino al 14-6-2026 – Galleria Spaziografico: Laura Provenni mette in mostra le sue “Emozioni dinamiche”
Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici