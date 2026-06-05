GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 5 GIUGNO

CAPALBIO

Fino al 7-6-2026 – Nuovo cinema Tirreno: tre film in sala nel fine settimana. Il programma

Fino al 30-6-2026 – Tra spazio e percezione: alla galleria Il Frantoio le due mostre “Floating signals”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

CINIGIANO

Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone

CIVITELLA PAGANICO

5-6-2026 – Alla scoperta del passato del Comune con la Notte degli Archivi

FOLLONICA

5-6-2026 – 80 anni di voto alle donne: a Follonica musica, memoria e diritti alla “Festa femminista”

Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

GROSSETO

5-6-2026 – Porte aperte all’Isgrec: libri, apericena e teatro per conoscere l’Istituto. Ecco quando

5-6-2026 – Un pomeriggio dedicato a Umbertro Mattolini e Oreste Micheli tra arte, cultura e memoria

5-6-2026 – “Chi uccise i dinosauri?”: all’osservatorio di Roselle viaggio tra astronomia e geologia

Fino al 7-6-2026 – Al via la mostra Auser nel chiostro di San Francesco tra arte e natura

Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana

Fino al 13-6-2026 – Verso il Toscana Pride, arriva la “Rainbow week”: una settimana di eventi, arte e dibattiti

Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco

Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 7-6-2026 – Rosso Ferrari in piazza: a Magliano arriva “La due giorni del Cavallino”

MASSA MARITTIMA

5-6-2026 – “Le storie ci fanno”: all’ex convento delle Clarisse l’evento dedicato a Mariella Gennai

Fino al 14-6-2026 – Galleria Spaziografico: Laura Provenni mette in mostra le sue “Emozioni dinamiche”

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

MONTE ARGENTARIO

5-6-2026 – Quando l’Argentario era il cuore del jet set: a Porto Ercole il documentario che racconta il mito

SABATO 6 GIUGNO

CAPALBIO

Fino al 7-6-2026 – Nuovo cinema Tirreno: tre film in sala nel fine settimana. Il programma

Fino al 30-6-2026 – Tra spazio e percezione: alla galleria Il Frantoio le due mostre “Floating signals”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

CINIGIANO

Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone

FOLLONICA

Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

GROSSETO

Fino al 7-6-2026 – Al via la mostra Auser nel chiostro di San Francesco tra arte e natura

Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana

Fino al 13-6-2026 – Verso il Toscana Pride, arriva la “Rainbow week”: una settimana di eventi, arte e dibattiti

Fino al 13-6-2026 – Grosseto si prepara al Toscana Pride: “Il Buon Segno” porta in mostra “Twelve Colours” di Esc76

Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco

Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 7-6-2026 – Rosso Ferrari in piazza: a Magliano arriva “La due giorni del Cavallino”

MANCIANO

6-6-2026 – “Le voci della storia” tornano al Castellum Aquarum con lo spettacolo “Custodi del tempo”

Fino al 5-7-2026 – Un viaggio artistico tra Polonia e Italia: a Manciano la mostra di Agata Amelia Wawrzyniak

MASSA MARITTIMA

Fino al 14-6-2026 – Galleria Spaziografico: Laura Provenni mette in mostra le sue “Emozioni dinamiche”

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

ORBETELLO

6-6-2026 – Un’opera di Emily Young sarà la “porta” del museo sottomarino della Casa dei Pesci a Talamone

DOMENICA 7 GIUGNO

AMIATA

7-6-2026 – Festa sull’Amiata: il circolo Arci presenta le sue attività: «Eventi, cultura e aggregazione»

CAPALBIO

Fino al 7-6-2026 – Nuovo cinema Tirreno: tre film in sala nel fine settimana. Il programma

Fino al 30-6-2026 – Tra spazio e percezione: alla galleria Il Frantoio le due mostre “Floating signals”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

CINIGIANO

Fino all’1-8-2026 – Mostra “Oltre il colore”: l’arte diventa motore di rinascita per Sasso d’Ombrone

FOLLONICA

Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

GROSSETO

Fino al 7-6-2026 – Al via la mostra Auser nel chiostro di San Francesco tra arte e natura

Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana

Fino al 13-6-2026 – Verso il Toscana Pride, arriva la “Rainbow week”: una settimana di eventi, arte e dibattiti

Fino al 13-6-2026 – Grosseto si prepara al Toscana Pride: “Il Buon Segno” porta in mostra “Twelve Colours” di Esc76

Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco

Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 7-6-2026 – Rosso Ferrari in piazza: a Magliano arriva “La due giorni del Cavallino”

MANCIANO

Fino al 5-7-2026 – Un viaggio artistico tra Polonia e Italia: a Manciano la mostra di Agata Amelia Wawrzyniak

MASSA MARITTIMA

Fino al 14-6-2026 – Galleria Spaziografico: Laura Provenni mette in mostra le sue “Emozioni dinamiche”

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici