SORANO – Si è svolta oggi, venerdì 5 giugno, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Sorano, primo atto ufficiale del mandato amministrativo guidato dal sindaco Barbara Belcari. Nel corso della riunione si è svolto il giuramento del primo cittadino e sono state comunicate la composizione della Giunta comunale, la nomina del vicesindaco e le deleghe assegnate agli assessori e ai consiglieri comunali (nella foto: Francesco Corfidi, Letizia Gagliardi, Luca Giustacori, Riccardo Palla, Barbara Belcari, Gioietta Zamperini, Matteo Santarelli, Andrea Parrini, Lavinia Montanari).

La nuova Giunta sarà composta da Riccardo Palla, nominato vicesindaco e assessore al Commercio, alle Attività produttive, alle Frazioni e al Decoro urbano; Matteo Santarelli, assessore all’Urbanistica, ai Lavori pubblici e alle Strade, alle Politiche giovanili e al Bilancio; Luca Giustacori, assessore agli Eventi e manifestazioni, alla Digitalizzazione e all’Innovazione; Gioietta Zamperini, assessore all’Agricoltura, allo Sport, al Tempo libero e ai Servizi sociali.

Ai consiglieri comunali sono state inoltre attribuite specifiche funzioni. Lavinia Montanari seguirà Cultura e beni culturali, Andrea Parrini Caccia e pesca e i rapporti con associazioni e volontariato, Letizia Gagliardi Sanità e Pari opportunità, mentre Francesco Corfidi si occuperà di Ambiente ed ecologia, Trasporti, Protezione civile, Cimiteri e servizi funebri.

Nel corso della seduta i consiglieri di minoranza hanno presentato una dichiarazione relativa ad aspetti procedurali della convocazione e dell’insediamento del Consiglio comunale e hanno successivamente lasciato l’aula. Il Consiglio comunale ha quindi proseguito con la trattazione dei punti all’ordine del giorno.