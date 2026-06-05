GROSSETO – Non è stato un intervento ordinario quello che i Vigili del fuoco di Grosseto hanno affrontato nel primo pomeriggio di oggi in via Aurelia Nord. Il recupero del corpo di un uomo trovato senza vita all’interno di una vecchia abitazione inagibile si è rivelato particolarmente complesso, tanto da richiedere l’impiego di mezzi specializzati e una gestione attenta di ogni fase delle operazioni.

Un edificio che non dava garanzie

Le condizioni dell’immobile hanno rappresentato la difficoltà principale. La struttura, pericolante e da tempo inagibile, presentava seri problemi statici che hanno reso ogni movimento rischioso. La presenza di laterizi danneggiati e macerie sparse ha ulteriormente complicato le operazioni, imponendo ai vigili di procedere con cautela per garantire la propria incolumità e quella di tutto il personale sul posto.

Autoscala e carro crolli in campo

Per far fronte a queste condizioni, le squadre sono intervenute con autoscala e carro crolli, attrezzature che hanno permesso di operare in sicurezza nonostante le criticità strutturali dell’edificio. Al termine delle operazioni di recupero, la salma è stata affidata al personale del servizio funerario di Grosseto.

Carabinieri e sezione investigazioni scientifiche sul posto

Sul luogo erano presenti i carabinieri di Grosseto, che avevano dato l’allarme ai Vigili del fuoco, insieme al personale della sezione investigazioni scientifiche per i rilievi del caso.