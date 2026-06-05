ORBETELLO – Il gruppo consiliare Alternativa Orbetello ha inviato una richiesta formale al Comitato Tecnico Scientifico della Laguna di Orbetello per ottenere un aggiornamento sullo stato dell’ecosistema lagunare e sulle prospettive per la stagione estiva, chiedendo anche la disponibilità a effettuare un sopralluogo e a promuovere un momento pubblico di confronto con la cittadinanza.

“La richiesta è stata trasmessa per conoscenza anche al sindaco del Comune di Orbetello, all’assessore all’Ambiente del Comune di Orbetello, al presidente della Provincia di Grosseto, al presidente della Regione Toscana e all’assessore regionale all’Ambiente della Toscana, affinché tutte le istituzioni coinvolte siano informate e possano contribuire, per le rispettive competenze, alla tutela e alla salvaguardia della Laguna – commenta Alternativa Orbetello -. La Laguna è sempre stata al centro della nostra attenzione, come dimostrano le numerose iniziative, interpellanze e interventi portati avanti in Consiglio comunale in questi anni. Continuiamo a ritenere che dalla sua salute e dalla sua messa in sicurezza dipenda il futuro stesso di Orbetello”.

“La Laguna non è soltanto un patrimonio ambientale da tutelare – proseguono -. Dalla sua salvaguardia dipendono l’economia del territorio, il lavoro di molte famiglie, il benessere dei cittadini, l’attrattività turistica e la sostenibilità ambientale dell’intera comunità. Le alte temperature registrate già in queste settimane e i primi segnali di sofferenza osservabili in alcune aree lagunari impongono attenzione e monitoraggio costante. Per questo abbiamo ritenuto doveroso rivolgerci direttamente agli organismi tecnico-scientifici competenti, chiedendo quali siano le attuali condizioni della Laguna, quali rischi siano stati individuati e quali interventi siano previsti nei prossimi mesi”.

“Come abbiamo sempre fatto, vogliamo andare alla fonte delle informazioni, sollecitare interventi tempestivi e promuovere una comunicazione trasparente verso i cittadini. Su un tema così delicato non servono rassicurazioni generiche, ma dati, analisi e condivisione delle informazioni – conclude il gruppo di opposizione -. La tutela della Laguna deve restare una priorità assoluta per tutte le istituzioni. Alternativa Orbetello continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e a chiedere risposte concrete nell’interesse dell’intera comunità”.