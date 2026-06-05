GROSSETO – Ingegnere di giorno, comica di notte. O meglio, comica a tempo pieno dopo aver capito che qualcosa mancava. È questa, in sintesi, la storia di Giulia Boscherini, stand-up comedian maremmana di Fonteblanta, oggi residente a Firenze, ospite della puntata 85 de Il Tempo di un Caffè, il format del Giunco che in quattro minuti, tre domande e due caffè racconta volti e storie del territorio.

La scintilla a 30 anni

Giulia aveva tutto: la laurea, il lavoro da ingegnere, il mutuo. Eppure sentiva che qualcosa non tornava. «Avevo bisogno di esprimere un mondo che avevo dentro», racconta. Da quella sensazione è nata la decisione di iscriversi alla scuola di stand-up comedy Liber di Firenze, dove ha studiato con il maestro Massimiliano Galligani. Dopo un anno di corso, il debutto negli Open Mic fiorentini e l’inizio di una carriera sui palchi della Toscana.

Perché la stand-up? Perché è onesta

Alla domanda sul perché abbia scelto la comicità rispetto ad altre forme teatrali, Giulia è diretta: «La stand-up comedy è estremamente onesta. Non sei un personaggio, sei te. Sali sul palco e ti metti a nudo». E aggiunge che il pubblico percepisce immediatamente quando un comico recita una parte costruita: «Se fingi, la gente lo vede».

La maremmanità come strumento

Nei suoi spettacoli Giulia porta con sé le radici: l’accento maremmano, i riferimenti a Fonteblanta, lo stereotipo del maremmano «burbero, grezzo, scorbutico». Non per rafforzarlo, ma per smontarlo. «Lo stereotipo va strizzato per essere distrutto», spiega. «Portarlo in giro è anche il modo per esorcizzarlo».

Dove vederla

I prossimi appuntamenti sono entrambi in provincia di Firenze: il 17 giugno al Teatro Cinema della Compagnia di Firenze e il 19 giugno alla Lucciola di Sesto Fiorentino. Per seguire Giulia sui social: su Instagram è @labosche_, su Facebook Giulia Boscherini. TikTok, per sua stessa ammissione, resta ancora territorio inesplorato: «Sono una millennial, non ci sono ancora arrivata».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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