ARGENTARIO – Bella esibizione dei ragazzi di Orbetello, Grosseto ed Isola del Giglio alla cittadina lagunare sul palcoscenico del Gran Galà della Costa d’Argento. Dai più piccoli ai più grandi, tutti hanno dato il meglio di sè stessi. Emozionante la coreografia “Viva la vita” ballata da Ilaria Augugliaro e Filippo Pulci.

Dolcissimi i piccoli della scuola nelle coreografie “L’allegro picci picci” ballata da Leonardo Gabriele Zagrean, “La fatina dell’orologio” ballata da Aurora Mazzoni e “It’s tricky” coreografia di break dance ballata da Andrea Diamanti, Leonardo Gabriele Zagrean, Matilde Carretani e Mara Isabella Zagrean.

I più grandi, altrettanto emozionionati, si sono esibiti nella “Tarantella” e in “Singin’in the rain” ballata da Vanessa Cukari, Mara Isabella Zagrean, Jessica Cukari, Aurora Stranieri e Filippo Pulci, “Sant’allegria” ballata da Paola Mihaela Zagrean e “Polka vivace” ballata da Filippo Pulci e Mara Isabella Zagrean.

Tutte le coreografie sono state curate da Miranda Pastorelli e Andrea Cerretani per la coreografia di breakdance.

La scuola porta a casa da questa splendida serata diversi premi: un premio come miglior talento per Leonardo Gabriele Zagrean, cinque borse di studio e il passaggio alla finale di Montecatini Terme presso il World dance competition per le coreografie “Tarantella”, “Viva la vita”, “It’s Tricky”, “Sant’Allegria” e “L’allegro picci picci”.