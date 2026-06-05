GROSSETO. Riparte “Camminare con Gusto”, l’iniziativa gratuita promossa da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana, il progetto con cui la Regione promuove il turismo enogastronomico, con la collaborazione di Unioncamere Toscana e con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Giunto alla sua terza edizione, “Camminare con Gusto” si rivolge alle imprese aderenti a Vetrina Toscana con un doppio obiettivo: rafforzare le competenze degli operatori attraverso percorsi formativi dedicati quest’anno alla sostenibilità alimentare e costruire nuovi itinerari esperienziali capaci di unire cultura, commercio, territorio ed eccellenze gastronomiche.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 22 giugno, dalle 15.30 alle 17.00, con il webinar “Celiachia. Sicurezza, inclusione, opportunità”, realizzato con il contributo dell’Associazione Italiana Celiachia. Un incontro pensato per fornire a ristoratori e operatori del settore alimentare strumenti concreti per migliorare l’accoglienza delle persone celiache e gestire correttamente l’offerta senza glutine.

«Con Vetrina Toscana investiamo su un modello di promozione del turismo enogastronomico che mette in rete ristoranti, botteghe e produttori locali per raccontare esperienze autentiche e identitarie dei territori. “Camminare con Gusto” rafforza questo percorso, unendo turismo, cultura e sostenibilità a formazione e crescita delle competenze, elementi sempre più importanti per accompagnare le imprese nelle nuove sfide dell’accoglienza e della qualità dell’offerta» dichiara Leonardo Marras, assessore all’economia, attività produttive, politiche del credito, turismo e agricoltura della Regione Toscana.

«Oggi chi visita la Maremma non cerca soltanto luoghi da vedere, ma esperienze autentiche da vivere», sottolinea il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari «Per questo Camminare con Gusto mette insieme formazione e valorizzazione dei territori, aiutando le imprese a innovare la propria offerta e a rispondere alle nuove esigenze dei visitatori.

Parlare di celiachia, per esempio, significa parlare di inclusione, sicurezza e qualità del servizio, ma anche di competitività. La capacità di accogliere correttamente chi ha esigenze alimentari specifiche rappresenta infatti un elemento distintivo della professionalità di un’impresa e un valore aggiunto per tutto il territorio».

Dopo il seminario inaugurale, il percorso formativo proseguirà con altri due webinar dedicati al valore culturale della bistecca e alla sostenibilità della filiera della carne (settembre) e alla riduzione degli sprechi e gestione delle risorse (ottobre).

Parallelamente, tra giugno e luglio, i Centri di assistenza tecnica delle Confcommercio provinciali lavoreranno alla progettazione di nuovi walking tour nei centri storici e nei centri commerciali naturali che ospitano botteghe e ristoranti della rete Vetrina Toscana.

Fino a dieci itinerari saranno poi selezionati e presentati alla stampa nell’autunno 2026, diventando parte di un “libretto digitale” a disposizione di residenti e visitatori. Un percorso che continua a promuovere una Toscana da scoprire a passo lento, attraverso le sue comunità, le sue tradizioni e i suoi sapori più autentici.

Per aderire gratuitamente al progetto Camminare con Gusto basta contattare la sede territoriale Confcommercio di Grosseto scrivendo alla mail [email protected], oppure chiamare 0564 470240.