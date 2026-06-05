Foto di repertorio

FOLLONICA – Anticipati gli interventi sulla spiaggia di Pratoranieri. I lavori nella spiaggia Tony’s già nei prossimi giorni, dall’8 al 12 giugno, mentre nelle altre aree si interverrà dopo l’estate.

A farlo sapere è l’Amministrazione comunale che, d’intesa con la Regione Toscana, cofinanziatrice dell’intervento di riprofilatura dell’arenile di Follonica per l’anno 2026, e a seguito dei positivi esiti dell’iter autorizzativo del progetto, ha deciso di “anticipare l’esecuzione delle sole lavorazioni più urgenti nella cella di Pratoranieri, nel tratto prospiciente la spiaggia Tony’s“.

“L’area interessata è quella che, nonostante i benefici derivanti dagli interventi realizzati nel 2025, continua a presentare le maggiori esigenze di rinforzo e protezione – spiegano dal Comune -. I lavori saranno eseguiti adottando tutte le misure necessarie per limitare al minimo le interferenze con la fruizione della spiaggia libera e garantire comunque adeguati spazi a disposizione dei bagnanti. Il completamento dell’intervento nelle restanti aree è invece programmato per il mese di ottobre 2026“.

“La scelta compiuta dall’Amministrazione è improntata al buon senso e alla tutela dell’interesse generale – concludono -: consente infatti di intervenire tempestivamente nelle zone più sensibili del litorale, salvaguardando al tempo stesso la piena fruibilità delle spiagge durante la stagione estiva e permettendo di completare successivamente l’intero programma di ripascimento nelle migliori condizioni tecniche e organizzative possibili”.