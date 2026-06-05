MONTE AMIATA – Il Monte Amiata inaugura la stagione outdoor 2026 tra innovazione, inclusività e nuovi progetti dedicati alla mountain bike.

L’Amiata Bike Resort si conferma come una delle principali destinazioni per il turismo attivo e la mountain bike in Toscana, un luogo capace di accogliere rider di ogni livello, dagli appassionati di gravity alla famiglia in cerca di una giornata immersa nella natura.

Tracciati iconici come l’8Volante e il Froggy, percorsi enduro, itinerari escursionistici e aree dedicate all’apprendimento rendono il comprensorio una realtà unica, dove sport, natura e territorio convivono in perfetto equilibrio. Più che un semplice bike park, l’Amiata rappresenta un punto di incontro per una comunità in continua crescita, offrendo la possibilità di vivere la montagna in modo autentico e sostenibile, lontano dal ritmo frenetico della quotidianità.

La stagione 2026 si apre con una novità destinata a segnare un importante passo avanti per l’intero movimento Mtb nazionale. Il prossimo 13 giugno verrà infatti inaugurato ufficialmente il nuovo skilift dedicato al trasporto delle biciclette, il primo impianto di questo tipo attivato in Italia per l’utilizzo da parte dei biker. L’intervento consentirà di migliorare la fruibilità dell’area centrale del bike park, aumentando la capacità di risalita e rendendo ancora più accessibili i percorsi dedicati all’apprendimento, al divertimento e all’allenamento tecnico.

L’attivazione dello skilift si inserisce inoltre all’interno di una più ampia visione di sviluppo del comprensorio. Contestualmente è stato infatti presentato un progetto che prevede la realizzazione di due nuovi sentieri destinati ad ampliare l’offerta dell’area centrale del bike park e a creare una progressione sempre più completa e intuitiva per ogni tipologia di utente.

Uno dei nuovi percorsi, in particolare, è stato concepito con l’obiettivo di favorire la massima accessibilità. Grazie alle caratteristiche morfologiche dell’area e a specifiche scelte progettuali, il tracciato sarà infatti fruibile anche da utenti handbike, diventando al tempo stesso la pista più semplice dell’intero bike park. Un progetto che guarda all’inclusione e alla possibilità di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla pratica della mountain bike in ambiente naturale.

A completare il calendario degli appuntamenti sarà l’Amiata Bike Fest, in programma dal 3 al 5 luglio 2026, tre giorni dedicati alla cultura della bicicletta, con attività outdoor, riding, musica, momenti di aggregazione e iniziative volte alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Con queste novità il Monte Amiata conferma il proprio percorso di crescita come destinazione di riferimento per il turismo outdoor, investendo in infrastrutture, accessibilità e qualità dell’esperienza, con l’obiettivo di rendere la montagna sempre più fruibile, sostenibile e accogliente per tutti.