CECINA – Un monitor digitale interattivo è stato installato alla scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei”, in via Renato Fucini 3 a Cecina, parte dell’Istituto comprensivo Guerrazzi. La donazione rientra nel progetto che Acqua Village Water Theme Parks porta avanti da oltre 15 anni a sostegno delle scuole toscane, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione nella didattica.

Per il 2026, l’istituto cecinese è stato individuato tra i beneficiari dell’iniziativa, che contribuisce a dotare le aule di strumenti in grado di rendere l’apprendimento più dinamico e partecipato. «La scuola è il luogo in cui si costruiscono competenze e consapevolezza – dichiarano dalla proprietà di Acqua Village Water Theme Parks –. Con questo progetto vogliamo offrire un supporto concreto, mettendo a disposizione tecnologie che possano affiancare il lavoro quotidiano dei docenti e accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita».

Soddisfazione è stata espressa dalla comunità scolastica del Comprensivo Guerrazzi, che sottolinea l’utilità dello strumento.

«Una lavagna interattiva “donata” a una scuola secondaria di primo grado, la Galileo Galilei di Cecina – dichiara la dirigente scolastica del Comprensivo Guerrazzi, Caterina Startari – si inserisce in un contesto di apprendimento, l’aula, per contribuire a realizzare educazione, ricerca, consolidamento di abilità, costruzione condivisa di conoscenza, “in rete” con l’altro, con il mondo, la comunità, nella sua dimensione storico-sociale, geografica, scientifica. La Lim sarà strumento, gli alunni i protagonisti della formazione».