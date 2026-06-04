FOLLONICA – Ristoratori e operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande di Follonica si sono ritrovati nei giorni scorsi alla Sala Tirreno per la seconda giornata sulla “Sicurezza alimentare alla vigilia della nuova stagione turistica“.

“Un confronto costruttivo e un dialogo diretto tra imprese e Autorità preposte alla vigilanza. L’evento, organizzato da Confcommercio Grosseto insieme all’Associazione Ristoratori Follonica e patrocinato del Comune di Follonica, ha rappresentato un momento fondamentale di aggiornamento e confronto per i titolari di bar e ristoranti del territorio, chiamati a gestire i flussi della sempre più vicina stagione estiva nel pieno rispetto delle normative vigenti – spiegano gli organizzatori -. L’incontro è stato moderato dal direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, che ha coordinato in maniera efficace le relazioni delle autorità intervenute e le numerose domande e curiosità giunte dal pubblico presente in sala. Al tavolo dei relatori e in platea si è registrata una presenza istituzionale e tecnica di altissimo livello, a dimostrazione della centralità e della delicatezza del tema e dell’utilità dell’iniziativa”.

Hanno partecipato attivamente ai lavori: il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani; il vice sindaco con delega al commercio, Danilo Baietti; il dottor Marcello Periccioli, Responsabile della Unità Funzionale Spvsa Zona Distretto Amiata Grossetana, Grossetana e Colline Metallifere dell’Asl Toscana Sud Est; il dottor Marco Bordino, Dirigente Veterinario della Disciplina di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (Asl Tse); il Tenente Colonnello Michele Cataneo, Comandante del NAS Carabinieri di Livorno; il Tenente di Vascello (Cp) Marco Merico, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e il Luogotenente (Np) David Pietrarelli, Comandante dell’Ufficio locale Marittimo di Follonica.

Al centro del dibattito le norme molto complesse ed articolate sulla sicurezza alimentare. I ristoratori hanno potuto sviscerare i propri dubbi operativi in merito alla tracciabilità dei prodotti e alle corrette procedure di conservazione degli alimenti. Un ampio spazio è stato riservato alle complesse procedure che riguardano i prodotti ittici, con particolare attenzione alla tracciabilità e conservazione, alle rigorose norme che regolano la ristorazione per celiaci, un ambito in cui la sicurezza e la trasparenza verso il consumatore finale sono ormai prerequisiti imprescindibili di qualità e professionalità.

“Questo appuntamento conferma il ruolo di Confcommercio Grosseto quale partner strategico, formativo e di reale supporto a tutta l’imprenditoria del settore della ristorazione – dichiara Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto -. La nostra associazione continua a garantire agli imprenditori tutti gli strumenti di informazione, aggiornamento e assistenza per operare correttamente e, allo stesso tempo si pone come interlocutore affidabile con gli organi preposti ai controlli per rappresentare le comprensibili difficoltà che i ristoratori si trovano ad affrontare soprattutto in periodi di alta stagione durante la quale i ritmi di lavoro raggiungono livelli straordinari. Senza contare le difficoltà a gestire il personale dipendente sempre più composto da lavoratori stranieri spesso senza adeguate competenze linguistiche”.

“Ringrazio sentitamente l’Amministrazione comunale e tutte le Autorità e Forze dell’Ordine che, con estrema disponibilità e spirito collaborativo, si sono messe a disposizione dei nostri associati. . Soddisfazione anche da parte dell’Associazione ristoratori Follonica”.

“Forse ci saremmo aspettati ancora più ristoratori presenti – afferma il presidente Michele Cocola – tuttavia la presenza dei colleghi che sono riusciti a essere presenti dimostra quanto la nostra categoria senta il bisogno di una formazione continua, qualificata e vicina alle reali esigenze quotidiane della cucina. Poter dialogare a viso aperto e in ottica preventiva con i responsabili dell’Asl, dei Nas e delle Capitanerie di Porto – conclude – è un’opportunità straordinaria. Il nostro obiettivo primario è lavorare bene, garantire la massima tutela ai nostri clienti e valorizzare l’enogastronomia locale, che da sempre rappresenta un pilastro dell’accoglienza di Follonica”.

L’importanza della perfetta sinergia tra associazioni di categoria e istituzioni è stata ampiamente ribadita dall’Amministrazione comunale di Follonica in apertura dei lavori. Il vice sindaco e assessore al commercio, Danilo Baietti, ha espresso parole di vivo apprezzamento per la riuscita e lo spessore dell’iniziativa: “Siamo davvero orgogliosi di aver patrocinato e partecipato attivamente a questo incontro formativo. La sicurezza alimentare è un biglietto da visita imprescindibile per un comune a forte vocazione turistica come il nostro. Vedere una collaborazione così stretta, seria e proficua tra Confcommercio, il tessuto ristorativo e gli organi di controllo è il segno tangibile di una comunità economica matura ed eccellente. Proprio per il valore strategico che questa iniziativa riveste per il territorio, la nostra intenzione come Amministrazione è quella di istituzionalizzare l’evento, lavorando fianco a fianco con Confcommercio affinché questa giornata dedicata alla sicurezza alimentare diventi un appuntamento annuale fisso nel calendario di Follonica, un punto di riferimento fondamentale per preparare al meglio, e in assoluta sicurezza, ogni stagione estiva”.