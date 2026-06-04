CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche per l’estate 2026 Castiglione della Pescaia rientra fra le località selezionate da 3.238 pediatri italiani e stranieri che potranno esporre la bandiera verde, il riconoscimento assegnato alle spiagge a misura di bambino per sicurezza, opportunità di svago, strutture e servizi ideali per le vacanze in famiglia.

Sul litorale castiglionese il vessillo sventola consecutivamente dal 2012, confermando negli anni la qualità dell’offerta dedicata ai più piccoli. Italo Farnetani, pediatra e presidente dell’International Workshop of Green flags, conferma che il territorio risponde pienamente ai principali requisiti richiesti per l’assegnazione del riconoscimento: ampi ed adeguati spazi tra gli ombrelloni, aree attrezzate con giochi e servizi per la ristorazione, mare limpido con fondali bassi e sicuri, presenza costante degli assistenti al salvamento. Un riconoscimento che premia l’impegno dell’Amministrazione e degli operatori del settore nel garantire servizi sempre più qualificati e un’accoglienza attenta alle esigenze delle famiglie.

«Un riconoscimento che da anni strizza l’occhio ai giochi dei nostri piccoli amici ed alla tranquillità dei genitori – dichiara la sindaca Elena Nappi -. Siamo molto soddisfatti di questa riconferma che ci aiuta a rispondere e soddisfare alle esigenze di tante famiglie che popolano l’estate castiglionese e puntalina, rendendo le vacanze dei bambini un momento di divertimento e quella di mamma e papà un’occasione di relax per godersi al meglio il meritato riposo. Sempre più servizi ed attenzioni offerte dai nostri operatori turistici, in particolare balneari, alla sicurezza ed allo svago di grandi e piccini».

Sono 164 le spiagge che figurano nell’elenco 2026, di queste 153 sono italiane, cinque si trovano in Europa e sei in Africa. Le spiagge toscane a misura di bambino premiate sono a Bibbona, Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Pisa, San Vincenzo e Viareggio; in Maremma oltre a Castiglione della Pescaia ci sono le spiagge di Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare, Monte Argentario con Porto Ercole, Porto Santo Stefano e Santa Liberata.

La cerimonia ufficiale di consegna delle ‘Bandiere Verdi dei pediatri’ è prevista a Termoli, l’11 luglio.