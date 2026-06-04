GROSSETO – Sposarsi costa sempre di più e, anche in provincia di Grosseto, cresce il ricorso ai finanziamenti per affrontare le spese del grande giorno. Secondo un’analisi realizzata da Facile.it e Prestiti.it, nel corso degli ultimi dodici mesi chi ha richiesto un prestito per finanziare il proprio matrimonio in provincia di Grosseto ha domandato in media 8.958 euro.

Si tratta del terzo importo più basso tra le province toscane, ma comunque superiore alla media nazionale, che si attesta a 8.817 euro. A livello regionale, invece, il valore medio richiesto raggiunge i 9.328 euro, circa il 6% in più rispetto al dato italiano. In Toscana, mediamente, il prestito viene rimborsato in circa 60 rate da 176 euro ciascuna.

Il dato conferma come il matrimonio rappresenti ancora oggi uno degli eventi più impegnativi dal punto di vista economico per le famiglie. Tra location, catering, abiti, fotografo, musica, fiori e viaggio di nozze, il budget necessario può facilmente raggiungere cifre importanti, spingendo molte coppie a ricorrere a un finanziamento per distribuire la spesa nel tempo.

Guardando alla classifica regionale, è la provincia di Firenze quella dove vengono richiesti gli importi medi più elevati: 10.752 euro, circa il 15% in più rispetto alla media toscana. Seguono Pistoia con 9.867 euro, Prato con 9.740 euro e Lucca con 9.504 euro.

Sotto la media regionale si collocano invece Arezzo (9.181 euro), Massa-Carrara (9.163 euro), Pisa (9.089 euro) e Grosseto (8.958 euro). Chiudono la graduatoria Livorno con 8.875 euro e Siena con 8.854 euro.

La classifica toscana

Provincia Importo medio richiesto Firenze 10.752 € Pistoia 9.867 € Prato 9.740 € Lucca 9.504 € Arezzo 9.181 € Massa-Carrara 9.163 € Pisa 9.089 € Grosseto 8.958 € Livorno 8.875 € Siena 8.854 € Media Toscana 9.328 € Media Italia 8.817 €

Quanto costa oggi un matrimonio?

Le spese che incidono maggiormente sul budget sono generalmente il ricevimento, che può rappresentare anche oltre la metà del costo complessivo, seguito da location, fotografia e video, abiti degli sposi, intrattenimento musicale, allestimenti floreali e viaggio di nozze.

Per contenere i costi, molte coppie scelgono di ridurre il numero degli invitati, optare per cerimonie in periodi meno richiesti dell’anno o rinunciare ad alcuni servizi accessori. Nonostante questo, il ricorso al credito al consumo continua a essere una soluzione sempre più diffusa per realizzare il sogno del matrimonio senza dover sostenere immediatamente tutte le spese.