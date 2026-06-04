MANCIANO – Saranno Leonardo De Andreis, il fenomeno musicale che sta spopolando sui social, Arachel Dolphie, tra i più straordinari talenti della musica cubana in Europa, insieme a sei street band provenienti da Francia, Portogallo, Germania e Italia, ad aprire la sedicesima edizione del Manciano street music festival. La kermesse, organizzata dall’associazione musicale culturale “Diego Chiti”, partirà il 10 luglio con le prime tre giornate interamente gratuite dedicate alla musica di strada.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio, le vie di Manciano saranno attraversate dall’energia delle street band, pronte a far divertire il pubblico con le loro incredibili performance itineranti. Dal Portogallo arriverà la Brass Dass, dalla Francia la Poil O’Brass Band, dalla Germania la Louisiana Funky Butts, mentre dall’Italia ci saranno la bolognese Sax Lab, i materani Los Gitanos e la Magicaboola Brass Band di San Vincenzo.

A impreziosire il programma della sedicesima edizione anche due concerti speciali in piazza della Rampa: il 10 luglio Arachel Dolphie & Daysi’s Cuban Band porteranno sul palco le sonorità calde e vibranti della tradizione cubana, mentre il 12 luglio sarà la volta del cantautore e produttore romano Leonardo De Andreis.

Non solo musica: anche quest’anno torna il Ristofestival, il percorso enogastronomico realizzato in collaborazione con i ristoratori di Manciano. Nella serata inaugurale, venerdì 10 luglio, lungo il percorso del Ristofestival, si esibiranno anche Acoustelek, La Voce del Principe, Dual Shock, Ida Landsberg Duo e The Sound of the Strings, regalando a residenti e turisti un’esperienza sensoriale a 360 gradi tra buona musica e piatti della tradizione.

Venerdì 10 luglio

Apertura alle ore 19 con la street parade che partirà da piazza della Rampa e che vedrà esibirsi Brass Dass, Louisiana Funky Butts, Sax Lab e Los Gitanos, mentre in postazioni fisse dislocate lungo il percorso gastronomico del Ristofestival ci saranno Acoustelek, La Voce del Principe, Dual Shock, Ida Landsberg Duo e The Sound of the Strings. Questi ultimi suoneranno anche sul palco centrale di piazza della Rampa alle ore 19.45.

Alle 22, sempre in piazza della Rampa, ultimo appuntamento della giornata con il concerto di Arachel Dolphie & Daysi’s Cuban Band, che offriranno al pubblico un’interpretazione unica ed emozionante della tradizione cubana.

Sabato 11 luglio

La seconda giornata inizierà alle ore 10 con la street parade che partirà dall’area del mercato di via Martiri della Libertà con Brass Dass, Louisiana Funky Butts, Sax Lab, Los Gitanos, Poil O’Brass Band e Magicaboola Brass Band.

Dalle ore 18.30 la parata musicale con tutte le band si sposterà in piazza della Pace e in via Marsala, passando per il percorso del Ristofestival. Alle 21.45 tutte le band suoneranno sul palco centrale di piazza della Rampa.

Domenica 12 luglio

Si partirà alle ore 11 con la parata musicale sui ritmi di Brass Dass, Louisiana Funky Butts, Sax Lab, Los Gitanos e Poil O’Brass Band. Alle 13 è in programma il pranzo con le band al parco pubblico Mazzini.

Alle 18.30 l’ultima street parade lungo via Marsala con Brass Dass, Louisiana Funky Butts, Sax Lab, Los Gitanos e Poil O’Brass Band. Alle ore 20, sul palco di piazza della Rampa salirà il giovane cantautore e produttore romano Leonardo De Andreis.

A seguire, il concerto con la tradizionale jam session finale di tutte le band che chiuderà la prima parte della sedicesima edizione del Manciano street music festival.

Arachel Dolphie

Pianista, attrice, showgirl, ballerina, cantante, insegnante e conduttrice radiofonica, Arachel Dolphie è nata a L’Avana nel 1990. Diplomata come pianista concertista, nel 2012 si è trasferita a Firenze. Dopo un corso di perfezionamento al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nel 2014 si è specializzata in pianoforte jazz presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Leonardo De Andreis

Classe 2000, Leonardo De Andreis ha iniziato a studiare canto fin da piccolo, avvicinandosi alla musica jazz all’età di 13 anni. Dopo gli studi in accademia, si è affacciato al mondo della produzione musicale frequentando anche il Saint Louis College of Music.

Nel 2018 ha partecipato alla prima edizione di Sanremo Young su Rai1, arrivando in finale. Con il suo brano “Soltero”, diventato virale sui social, ha conquistato la vetta della “Viral 50 Italia” di Spotify.

Ristofestival

Il Manciano street music sarà anche un viaggio tra i sapori della tradizione. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, dalle 19.30 alle 21.30, tornerà il percorso enogastronomico Ristofestival, un modo per gustare prodotti di qualità mentre si assiste alle parate musicali per le vie del borgo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’enoteca PiVù Wine Bar, l’osteria L’Orologio, il ristorante La Filanda, la trattoria Il Rifugio, la trattoria Da Paolino, la ristomacelleria La Imperiale e la pasticceria Belvedere. Ogni locale proporrà una pietanza che andrà a comporre un gustosissimo menu completo, lasciando agli spettatori la libertà di costruire la propria cena scegliendo le singole portate.

Si va dal crostino toscano del PiVù Wine Bar alle schiaccette mancianesi con il prosciutto crudo della Filanda; dall’acquacotta dell’osteria L’Orologio agli gnocchi al ragù bianco di coniglio o al pesto di basilico del Rifugio; dalle pappardelle al cinghiale della trattoria Da Paolino alla trippa della Imperiale fino al gelato della gelateria Belvedere.

In piazza della Rampa, inoltre, sarà presente anche il punto ristoro della manifestazione con la griglia. Per partecipare al Ristofestival sarà necessario acquistare i token, gettoni che permettono di scegliere le singole portate nei locali aderenti. Dopodiché, come in un vero e proprio street food, si potranno consumare in strada o comodamente seduti nelle postazioni distribuite lungo il percorso dove passeranno le band.

I concerti su palco

Dal 16 al 18 luglio, invece, l’appuntamento è al parco pubblico Mazzini per la seconda parte del Manciano street music festival. Ad aprire il programma sul palco, giovedì 16 luglio, sarà Tosca con il conversaconcerto “Le feminæ si fanno aspettare”, che anticipa il tour del suo nuovo progetto discografico “Feminæ”, uscito il 24 aprile.

Venerdì 17 luglio spazio all’ironia di Riccardo Rossi, che porterà in scena lo spettacolo “Volevo fare il musicista!”, accompagnato da una super band composta da nove musicisti. Sabato 18 luglio gran finale con i Dirotta su Cuba, in tappa a Manciano con il nuovo tour “Into the gruv”.

I biglietti sono già in vendita e tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.mancianostreetmusicfestival.it/.

Il Manciano street music festival è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, ed è supportato da Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Fondazione Cr Firenze, main sponsor dell’evento. Tutte le info su www.mancianostreetmusicfestival.it.