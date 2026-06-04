GROSSETO – Successo della prima edizione della Festa provinciale dello Sport che si è svolta a Grosseto il 3 giugno al Campo Zauli e allo Stadio Zecchini, con il coinvolgimento di circa 300 studenti e studentesse. Una festa nel segno dell’inclusione, in memoria di un grande campione recentemente scomparso: Alex Zanardi.

L’evento, ideato e organizzato dalla consulta provinciale dello Sport, ha ottenuto il patrocinio del Comune e del Coni.

“È stata una straordinaria occasione di incontro, sport, inclusione e partecipazione, mostrando l’ampio ventaglio di discipline sportive che vengono praticate sul territorio. – ha commentato Valentino Bisconti, vicepresidente della Provincia di Grosseto – I veri protagonisti sono stati gli studenti che, con entusiasmo e coinvolgimento, hanno dato significato e valore a questa giornata. Su indicazione della Provincia le due consulte provinciali dello sport e della disabilità inizieranno a lavorare per organizzare la seconda edizione, il prossimo anno, ampliando sempre più la partecipazione e il coinvolgimento delle scuole del territorio”.

Hanno aderito numerosi istituti scolastici: le scuole medie Giovanni Pascoli, Vico, Dante Alighieri e Leonardo Da Vinci; gli istituti superiori Iti-Geometri Manetti Porciatti, liceo sportivo Aldi, Isis Fossombroni – potenziamento sportivo, Liceo Fossombroni, scuola don Zeno di Nomadelfia, Liceo Rosmini e Leopoldo II di Lorena.

“Oltre alle scuole desidero ringraziare, a nome della Consulta Provinciale dello Sport, tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione – aggiunge il coordinatore della Consulta, Amedeo Gabbrielli – a partire da Gabriella Corzani per il coordinamento del progetto, ai tutor e agli speaker Moretti e Sbordone, fino ad Adriano Buccelli per la piena disponibilità degli impianti e delle attrezzature utilizzate. E poi tutti i dirigenti scolastici, i presidenti delle Associazioni Sportive e tutti coloro che hanno collaborato dando supporto alla buona riuscita dell’evento. La risposta delle scuole, delle associazioni sportive e soprattutto degli studenti è andata oltre ogni aspettativa. Questa giornata ha dimostrato che lo sport è molto più di una competizione: è uno strumento di inclusione, educazione, crescita e cittadinanza attiva. Vedere quasi 300 giovani condividere esperienze, valori e discipline diverse nel nome dello sport e nel ricordo di Alex Zanardi rappresenta il risultato più importante che potessimo raggiungere. Da questa straordinaria partecipazione vogliamo ripartire per costruire nuove opportunità per i ragazzi e consolidare una rete sempre più forte tra scuola, associazioni sportive e istituzioni del territorio”.

Un ringraziamento speciale va alle associazioni sportive che hanno seguito i ragazzi: Pugilistica Grossetana Umberto Cavini; Bsc Baseball; Asd Singha per il muay thai; delegazione provinciale della Federazione Italiana Tennis; Fight Gym per il pugilato; Kgr Karate Grosseto; Figc Comitato Regionale e Provinciale; Us Grosseto Calcio; Asd Giovani Calciatori; Handball Grosseto; Boxing Arcesi Team Ssd Cricket Maremma Club Grosseto; Atletica Grosseto Banca Tema; Asd Athlon per il judo; Academy Francisco Cervelli per il baseball; Asd Bocciofila Grosseto, Asd Arcieri di Grosseto; Asd boxe; Asd Sauro Invicta.

Ringraziamo Panathlon, Veterani dello Sport, il Coni, il Garante per la Disabilità, Diego Montani, l’associazione Skeep che ha partecipato con i suoi ragazzi ed istruttori, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per i giochi sensoriali con le palle sonore; il dottor Simoni che ha tenuto un incontro con gli studenti delle superiori sui corretti stili di vita ben moderato da Sofia Ambrogetti, la Misericordia per garantire eventuali soccorsi, Giancarlo Batoccoli di Italia Cable e Benito Bromo per il Blsd Siena Cuore.