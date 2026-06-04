FIRENZE – Fabrizio Bernini è il nuovo Presidente di Confindustria Toscana. E’ stato eletto oggi, alla unanimità, dal Consiglio di Presidenza della federazione imprenditoriale regionale per il quadriennio 2026-2030.

Bernini, già Presidente di Confindustria Toscana Sud, è Presidente di Zucchetti Centro Sistemi Spa, di Confindustria Toscana Servizi e di Digital Innovation Hub Toscana; Vice Presidente di Banca del Valdarno Credito Cooperativo e del Gruppo Toscano – Consigliere Nazionale – Federazione Cavalieri del Lavoro, essendo stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2017. Ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra i quali il Premio dei Premi per l’Innovazione nel 2010 e nel 2014.

“Il momento per le nostre imprese non è facile – spiega il neo Presidente di Confindustria Toscana Fabrizio Bernini – Accanto alla situazione economica complessa, con grandi incertezze, che tutti ben conosciamo, oggi abbiamo una esigenza in più: far presente chiaramente la situazione a tutte le istituzioni; le difficoltà economiche di imprese e famiglie devono stare saldamente in testa a tutte le agende politiche. Ci aspettano anni difficili e importanti, nei quali bisogna continuare – come già fatto dal mio predecessore Maurizio Bigazzi – a far presente le pressanti esigenze delle imprese: dal tema dell’energia a quello dell’innovazione, dalla formazione a quello più generale della reindustrializzazione del nostro territorio”.

“Congratulazioni a Fabrizio Bernini da parte degli imprenditori associati, del Direttore Alessandro Tarquini e di tutta la struttura di Confindustria Toscana Sud – ha detto il Presidente di Confindustria Toscana Sud Giordana Giordini – siamo sicuri che Fabrizio saprà ricoprire al meglio questo nuovo importante incarico con la visione, l’equilibrio e l’entusiasmo che lo caratterizzano. La sua elezione rappresenta il riconoscimento di un percorso straordinario a livello imprenditoriale ed associativo, oltre che personale, costruito con impegno e grande senso di responsabilità, sia a livello territoriale che nazionale – continua Giordini – noi non possiamo che esserne felici ed orgogliosi, avendo avuto la fortuna di averlo come Presidente e avendone potuto apprezzare da vicino le grandi doti imprenditoriali ed umane che lo caratterizzano. Buon lavoro Fabrizio!”