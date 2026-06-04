ROMA – Una giornata di festa e di grazia quella che hanno vissuto, lunedì 1 giugno, i capi del gruppo scout d’Europa di Grosseto insieme a circa 3000 scout e loro familiari, venuti a Roma da tutta Italia per celebrare il cinquantenario dell’associazione Guide e Scout d’Europa cattolici.

Riuniti nell’aula Paolo VI in Vaticano, hanno approfondito i punti della formazione scout pensati dal fondatore Lord Baden-Powell grazie ad alcuni ospiti d’eccezione: Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, e sua moglie Barbara Tamborini, psicopedagogista, che hanno sottolineato l’efficacia del metodo scout nella formazione del carattere dei ragazzi; Costanza Miriano, giornalista, scrittrice e appassionata di sport, la quale ha parlato dei benefici dell’attività fisica e di uno stile di vita sano, che per gli scout si traduce in “salute e forza fisica”; il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, che ha evidenziato “l’importanza dell’apostolato e di un costante cammino di fede che gli scout vivono con il loro specifico carisma”; Chiara Amirante, fondatrice della comunità “Nuovi Orizzonti”, che ha parlato di servizio al prossimo; e infine Gianni Aureli, regista cinematografico e teatrale, già capo scout, che ha affrontato il punto dell’abilità manuale.

Gli interventi sono stati accompagnati dalla musica dei Reale, la nota band di musica cristiana già ospite dell’associazione in occasione del Giubileo 2025. Al termine della mattinata, il momento più atteso: l’incontro con papa Leone XIV, il quale ha augurato che questa ricorrenza sia una “nuova Pentecoste” guidata dallo spirito santo.

“Nel suo intervento – raccontano gli scout – ha valorizzato il metodo scout ispirato a Robert Baden-Powell, sottolineando come aiuti i giovani a crescere umanamente e spiritualmente attraverso l’incontro con Gesù Cristo, il contatto con la natura, la vita comunitaria e il servizio agli altri. Il papa ha invitato guide e Scout a considerare il Vangelo come una ‘mappa della vita’, ricordando ai Capi scout l’importanza della testimonianza personale e agli assistenti ecclesiastici il loro ruolo nel collegare l’associazione alla Chiesa. Ha inoltre apprezzato l’attenzione educativa verso la crescita integrale della persona, la distinzione dei percorsi formativi per ragazzi e ragazze e l’impegno per costruire un’Europa fondata sui valori dell’umanesimo cristiano. Concludendo, Leone XIV ha ribadito che il servizio è il cuore dello scoutismo perché educa all’altruismo, alla solidarietà e alla responsabilità, e ha incoraggiato tutti a diffondere carità, accoglienza e pace sotto la guida dello Spirito Santo”.

“Con il cuore pieno di queste parole, i partecipanti si sono spostati alla Basilica di San Giovanni in Laterano per concludere la giornata con la Santa Messa, presieduta dall’assistente generale don Stefano Zeni insieme al vice assistente don Fabio Menghini, della Diocesi di Pitigliano-Sovana Orbetello, e concelebrata da 60 assistenti ecclesiastici. Celebrare 50 anni significa guardare con gratitudine al cammino fatto, e con speranza a quello che ci attende – concludono gli scout -. Perché il mondo ha ancora bisogno di capi che servano, di giovani che osino, di adulti che sappiano riconoscere la bellezza di un’avventura che nasce da una tenda montata con le proprie mani e da un altare davanti al quale si è chiamati a servire”.