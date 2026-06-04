GROSSETO – Nuove modalità di ritiro e riconsegna del kit per lo screening del colon-retto da martedì 9 giugno in provincia di Grosseto. I cittadini e le cittadine interessate riceveranno a casa la nuova lettera inviata da Ispro, quindi non più dalla Asl Toscana sud est, con tre etichette e il Qr code che indica tutte le sedi Asl dove recarsi allo sportello Cup/amministrativo per ritirare il kit.

Come funziona lo screening

Lo screening del colon-retto, che non necessita di ricetta medica, si rivolge a donne e uomini di età compresa tra 50 e 69 anni e deve essere effettuato ogni due anni. È un esame semplice che permette di rilevare nelle feci la presenza di sangue occulto, cioè non visibile a occhio nudo. Per effettuare l’esame non occorre alcuna dieta. Il test consiste nella raccolta di un piccolo campione di feci da inserire in una provetta che va riconsegnata entro 48 ore al punto prelievi degli ospedali o dei vari distretti sanitari sul territorio aziendale. Il campione viene poi analizzato in laboratorio dagli operatori di Ispro.

Kit disponibile anche in farmacia

Inoltre, da mercoledì 10 giugno, in tutto il territorio dell’Asl Toscana sud est, sarà possibile ritirare e riconsegnare il kit per lo screening del colon-retto anche nelle farmacie che aderiranno all’iniziativa.

Come avere maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare e verificare le sedi dove recarsi nella sezione “Screening” del sito aziendale: https://www.uslsudest.toscana.it/percorsi-assistenziali/screening, contattare telefonicamente la segreteria del Centro screening di Grosseto al numero 0564 486486, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, oppure inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] con i propri dati anagrafici.