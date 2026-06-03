GROSSETO – Cambiano le modalità di accesso alla sede dei Vigili del Fuoco di Grosseto. Il Comando provinciale ha infatti definito una nuova organizzazione per l’ingresso ai locali della caserma di via Paolo Carnicelli, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza dell’utenza e garantire maggiori livelli di sicurezza all’interno della struttura.
Accesso garantito nelle ore mattutine
Secondo quanto comunicato dal Comando, l’accesso al pubblico sarà generalmente consentito dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 12.
A supporto del personale in servizio presso il Comando sarà impegnata anche i volontari dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco sezione provinciale di Grosseto, nell’ambito della convenzione nazionale esistente tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Associazione stessa.
Grazie a un accordo siglato a livello locale, a partire dal prossimo mese di settembre i volontari garantiranno la propria presenza per due mattine alla settimana.
Più efficienza e maggiore sicurezza
La riorganizzazione è stata pensata per rendere più efficiente la gestione dell’utenza esterna e migliorare il servizio offerto ai cittadini che si rivolgono agli uffici del Comando.
Allo stesso tempo, la nuova modalità di accesso consentirà di aumentare la sicurezza all’interno della sede operativa, limitando l’esposizione dei visitatori ai potenziali rischi presenti in un ambiente destinato alle attività di soccorso tecnico urgente ed evitando possibili interferenze con le funzioni istituzionali svolte quotidianamente dai Vigili del Fuoco.
Il ringraziamento all’Associazione Nazionale
Nel comunicato il Comando provinciale ha voluto sottolineare il ruolo svolto dall’Associazione nazionale dei vigili del fuoco sezione provinciale di Grosseto, da sempre vicina alle attività del Corpo Nazionale.
L’Associazione ha recentemente partecipato anche alle celebrazioni per l’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, confermando il proprio impegno a sostegno delle attività istituzionali e della cittadinanza.
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto ha quindi espresso il proprio ringraziamento all’Associazione per la collaborazione assicurata e per il supporto fornito nelle iniziative rivolte ai cittadini.