FENIGLIA – Sarebbero residui di petardi o dei fuochi d’artificio sparati per la festa del patrono quelli che un turista ha raccolto in spiaggia, alla Feniglia, nel comune di Monte Argentario.
«La spiaggia ne è letteralmente piena», scrive il turista nel messaggio inviato alla redazione, accompagnato dalle immagini dei frammenti raccolti lungo l’arenile.
La segnalazione alle forze dell’ordine
«Abbiamo informato anche la caserma dei Carabinieri qui alla Feniglia», spiega.
Lo stesso turista racconta di aver raccolto personalmente una parte dei materiali trovati sulla spiaggia riempiendo tre sacchetti
«Ne abbiamo raccolto una discreta quantità che stiamo conservando», aggiunge.
La questione ambientale
La presenza di residui riconducibili agli spettacoli pirotecnici rappresenta da tempo un tema al centro del dibattito tra cittadini e associazioni ambientaliste, soprattutto quando gli eventi si svolgono in prossimità di aree naturali di pregio.
La Feniglia, oltre a essere una delle spiagge più frequentate della costa maremmana, è inserita in un contesto ambientale di particolare valore naturalistico e ospita un ecosistema tutelato.
Resta ora da verificare l’effettiva provenienza dei materiali rinvenuti e se siano previsti interventi di pulizia o ulteriori accertamenti da parte degli enti competenti.