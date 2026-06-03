GROSSETO – Si avvia alla conclusione un anno ricco di soddisfazioni per la scuola di musica e danza Odissea 2001, che si prepara a salutare la stagione con due saggi di fine anno aperti al pubblico.

Il primo appuntamento è fissato per l’8 giugno 2026 a Massa Marittima, presso la Pista Polivalente del Parco di Poggio, mentre il secondo andrà in scena il 15 giugno al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance. Due serate all’insegna della musica, della danza e dello spettacolo, durante le quali gli allievi potranno mostrare il percorso svolto nel corso dell’anno.

Per la scuola si tratta della conclusione di una stagione particolarmente positiva, caratterizzata da importanti risultati anche in ambito agonistico. Le giovani ballerine di Odissea 2001 si sono infatti distinte nelle competizioni internazionali disputate a Follonica, ottenendo prestigiosi riconoscimenti che hanno premiato l’impegno degli allievi e il lavoro degli insegnanti.

“Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questi appuntamenti – sottolinea il maestro Matteo Mandolini – Per i nostri ragazzi e le nostre ragazze sarà importante sentire il sostegno e il calore del pubblico. I saggi rappresentano il momento culminante di un anno di studio, sacrifici e passione”.

Le due manifestazioni saranno quindi un’occasione non solo per assistere alle esibizioni dei giovani talenti della scuola, ma anche per celebrare insieme i successi raggiunti durante l’anno e condividere una festa dedicata alla musica e alla danza.