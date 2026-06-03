COLLINE METALLIFERE – Si conferma anche per quest’anno la misura regionale Libri gratis. E’ possibile presentare domanda dalle ore 9 di oggi mercoledì 3 giugno fino alle ore 18 di martedì 30 giugno.

Questa misura regionale sostituisce la precedente agevolazione della Regione Toscana chiamata “Pacchetto Scuola”. Le finalità di questo intervento sono quelle di migliorare l’accesso ai servizi scolastici delle studentesse e degli studenti delle scuole toscane secondarie di primo e secondo grado, sostenendo l’inclusione degli alunni appartenenti ai nuclei familiari economicamente più svantaggiati con il riconoscimento di un sostegno economico per l’acquisto della dotazione libraria.

Il bando si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani ed è finanziato dal Programma regionale (Pr) del Fondo sociale europeo plus (Fse+) 2021-2027.

Requisiti. Hanno diritto al contributo coloro che sono residenti in Toscana, sono iscritti per l’a.s. 2026-2027 a una scuola media o superiore nella Regione, hanno un’età inferiore a 24 anni (23 anni e 364 giorni compresi) ed un Isee minore o uguale a 15.800 euro. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti dagli studenti e dalle studentesse alla data di presentazione della domanda.



Termini e modalità di presentazione della domanda. Le domande possono essere presentate fino alle ore 18 di martedì 30 giugno 2026 esclusivamente con modalità on line, previa registrazione, al link https://servizi.toscana.it/RT/librigratis . La registrazione e l’accesso all’area personale possono avvenire con SPID (Sistema pubblico di identità digitale), o con Cie (carta di Identità Elettronica) o con CNS (TS-CNS) (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria). Le informazioni su come accedere all’applicativo regionale sono disponibili al link: https://www.regione.toscana.it/-/bando-libri-gratis-anno-scolastico-2026-2027-contributi-per-l-acquisto-di-libri#come-accedere-all-applicativo

Maggiori informazioni. Si possono chiedere chiarimenti sul bando scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi: [email protected]; [email protected]; [email protected]; telefonando al numero verde: 800 098 719 dell’ufficio Giovanisì, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 16 oppure il nostro Ufficio Pubblica Istruzione ai seguenti numeri: 0566/906125; 0566/906247; 0566/906319; 0564/561229.