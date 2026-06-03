ROCCASTRADA – «Un tremore, una scossa, una sensazione spiacevole anche se breve» è quanto raccontano di aver avvertito alcuni cittadini della zona di Sticciano, Torniella, Ribolla, nel comune di Roccastrada.

Qualcuno racconta che ha sentito tremare «sotto i piedi, e altri che ha tremato il letto».

In effetti il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia segnala un terremoto di magnitudo 2.3 a dieci chilometri da Roccastrada (il segnaposto verde sulla mappa).

La scossa, partita a due chilometri di profondità, è avvenuta alle 21.55.

Per quanto non sia stata forte, in molti l’hanno avvertita.