FOLLONICA – Notte movimentata davanti a una discoteca di Follonica, dove nelle prime ore di domenica si è verificata una violenta rissa culminata con un arresto.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 5 del mattino tra sabato e domenica un giovane di 22 anni, di origini straniere, avrebbe iniziato una discussione con un ragazzo italiano minorenne all’esterno del locale. In pochi minuti il diverbio sarebbe degenerato fino a trasformarsi in una vera e propria aggressione.

Nel corso della lite, il 22enne avrebbe afferrato una bottiglia e colpito il minorenne alla testa, provocandogli una ferita che ha richiesto l’intervento dei sanitari. Fortunatamente le condizioni del ragazzo non sono apparse gravi: dopo essere stato medicato con alcuni punti di sutura, i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni.

Determinante l’intervento dei carabinieri, che si trovavano già nella zona per i consueti servizi di controllo del territorio. I militari sono intervenuti immediatamente per riportare la situazione alla calma, ma il 22enne avrebbe reagito opponendo resistenza e rivolgendo minacce nei loro confronti.

Per questo motivo è scattato l’arresto. Il giovane dovrà ora rispondere delle contestazioni formulate dall’autorità giudiziaria.

L’udienza di convalida dell’arresto è fissata per oggi, 3 giugno, alle 12.30 davanti al Gip del tribunale di Grosseto.