FOLLONICA – All’interno della ventesima edizione della Primavera del Volontariato, anche quest’anno si è tenuto l’evento dell’assegnazione del “Premio Donna”, promosso dal Centro Italiano Femminile, che celebra le eccellenze femminili e si focalizza sui contributi delle donne nella società.

Quest’anno il tema nazionale è stato “Abbracciamo il mondo” come simbolo contro i furiosi venti di guerra, da cui le donne, prime vittime, si ergono prime tessitrici di pace.

L’evento di premiazione si è tenuto a Follonica lo scorso 27 maggio.

Dopo un breve saluto di Paolo Santini, presidente del Forum del Volontariato, e un’introduzione di Laura Merlini del Cif territoriale, Leonello Ridi, educatore e già direttore della Caritas Diocesana, ha portato il suo intervento “per una società più giusta e solidale”, ripercorrendo le proprie esperienze personali e condividendo le proprie visioni sulla situazione attuale e le prospettive che si stanno delineando.

Quest’anno il “Premio Donna” è stato assegnato a Giulia Norcini.

“Quando abbiamo appreso il tema nazionale del premio, immediatamente abbiamo pensato di assegnarlo a Giulia, giovane e coraggiosa, che ha realizzato un suo sogno. Un’intraprendente donna e imprenditrice che ha battuto strade non percorse portando avanti progetti nuovi a livello locale anche se inizialmente potevano esser visti con qualche perplessità – afferma Laura Merlini nelle motivazioni che hanno portato a questa scelta –. “Abbracciamo il Mondo” e noi AltriMondi a Follonica già ce l’avevamo. Abbiamo pensato a Giulia per il suo entusiasmo, la sua passione, le sue capacità e il suo coraggio di portare avanti le proprie idee innovative.”

Emozionata Giulia Norcini ha preso la parola con la lettura dell’albo illustrato “Un’idea” di Kobi Yemada, un libro “da bambini di tutte le età” che mette in luce come la forza di un’idea di un singolo possa poi essere condivisa e diventare motore di cambiamento e miglioramento per l’intera collettività.

“Prima di un’attività imprenditoriale c’è un’idea forte alla base, una nuova visione a cui vale la pena di dare concretezza, un potere creativo, soprattutto femminile, che può generare elementi potentissimi, quasi magici – prosegue Giulia Norcini nel suo intervento – mettersi in gioco sentendosi parte di un tutto, ascoltando empaticamente il contesto e riceverne risposta è la vera Magia. Importantissimo è “sono perché siamo”, non potrei portare avanti nuove idee se non facessi parte integrante di una collettività che mette in campo e crea nuove energie. L’importanza e la centralità delle relazioni umane sono alla base di tutte le attività che porto, portiamo avanti. Non possiamo permetterci di non avere visioni per il futuro, sebbene sembri sempre più difficile e cupo. Insieme possiamo coltivare fiducia e gratitudine creando, appunto, il cambiamento necessario”.

A conclusione della premiazione è stato offerto un aperitivo con la collaborazione della sezione soci locale di Unicoop Tirreno ed è stato fatto un brindisi di buon compleanno all’ultranovantenne Vilma Salusti, storica presidente della sezione C.I.F. locale.