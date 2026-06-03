GROSSETO – È il Venturina la terza semifinalista, il Paganico abbandona la coppa. La cronaca, insieme al commento, è tutta nel 7-0 finale; il temporale arrivato all’incirca dopo mezz’ora di gioco appartiene solo al contorno di una serata senza altri, interessanti, particolari.

I ragazzi di Serena si presentano in 13, quelli di Ricci in 20. Moretti fa da spartiacque al 2′, raddoppia Toninelli al 17′. Nel frattempo Pecorini deve uscire per infortunio (12′), entra Bytyci, il quale dovrà abbandonare ad inizio ripresa sempre per un guaio fisico. Altri particolari la staffilata di Bracalari al 14′ neutralizzata da Fantoni, due reti del Venturina cancellate per fuorigioco, i lampi in avvicinamento in compagnia della pioggia.

Dopo il terzo gol firmato da Massini al minuto 11′ della ripresa, esce Musli per Nfaiedh, che in 8 giri d’orologio (14′, 17′, 22′) appalta e costruisce la personale tripletta integrata nel finale dal penalty trasformato da Berrade.

Venturina – Paganico 7-0 (2-0)

VENTURINA: Leoni, Daddi, Zenobi, Nardi, Alestra, Moretti, Musli (10′ st Nfaiedh), Bardocci (18′ st Del Ghiada), Berrade, Toninelli, Massini. All. Serena.

PAGANICO: Fantoni, Nelli, Grassini (23′ st Ceroni), Quinti, Bracalari, J. Porro, Pecorini (12′ Bytyci; 1′ st Notari), D. Porro (29′ st Guidarini), Raimondo, Tassi, Terni (33′ st Carini). A disposizione: Giorgetti, Bensi, Fontani, Sersanti. All. Ricci.

ARBITRO: Lorenzo Giuggioli; 1° assistente Giacomo Ginanneschi, 2° assistente Niccolò Gualtieri.

MARCATORI: 2′ Moretti, 17′ Toninelli; 11′ st Massini, 14′ st, 17′ st e 22′ st Nfaiedh, 41′ st (rig.) Berrade.

NOTE: calci d’angolo 3-2. Recupero 1′ + 0′.

I quarti di finale

Follonica Gavorrano-Belvedere 2-1

Invictasauro-Alberese 2-1

Venturina Calcio-Paganico 7-0

Mercoledì 3 giugno Grosseto-Batignano Calcio (4)

Semifinali

Venerdì 5 giugno Follonica Gavorrano-Invictasauro

Sabato 6 giugno Venturina-4

Finale mercoledì 10 giugno