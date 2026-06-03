BAGNO DI GAVORRANO – Bella giornata di sport in ricordo del compianto presidente del Follonica Gavorrano Mario Matteini. Il Memorial a lui dedicato si è tenuto nella giornata di martedì nell’impianto a Bagno di Gavorrano, lo stadio Malservisi-Matteini appunto, dove si sono esibite 15 squadre arrivate da tutta la Toscana composte da ragazzi nati nel 2016, divise in tre gironi da cinque squadre ciascuno. Hanno partecipato tre formazioni del Follonica Gavorrano, Fucecchio, Fornacette, Poggibonsi, Academy Livorno, Boracifera, Palazzaccio, Terranuova Traiana, Academy Porcari, Argentario, Luigi Meroni, Audace Isola d’Elba e San Piero a Sieve.

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Memorial Mario Matteini

Un torneo nell’arco di tutta la giornata che ha visto disputarsi le gare dei gironi la mattina e le fasi finali il pomeriggio. E alla fine, anche se il risultato per bambini di questa età non conta, hanno alzato il trofeo i baby giocatori di una delle formazioni schierate dal Follonica Gavorrano.

“Siamo particolarmente lieti di aver ospitato nello Stadio Malservisi-Matteini un importante torneo dedicato a Mario Matteini, il grande presidente del Follonica Gavorrano – le parole del presidente Paolo Balloni –. È stata una bellissima giornata di sport, con 15 squadre partecipanti composte da ragazzi nati nel 2016, provenienti da diverse province della Toscana. È un torneo di grande valore, che rappresenta il modo migliore per ricordare il nostro storico presidente. Un altro aspetto importante è il percorso di crescita che il settore giovanile del Follonica Gavorrano sta portando avanti. Saremo premiati come miglior società della provincia di Grosseto per il lavoro svolto con i giovani. Sono convinto che Mario ne sarebbe orgoglioso, perché il progetto che aveva avviato e i valori che ha trasmesso continuano a vivere e a crescere. Quindi lo abbiamo ricordato con questa bella giornata a lui dedicata. Una festa di sport, amicizia e condivisione che ci permette di ricordarlo nel migliore dei modi”.

Gli ultimi tornei che si terranno negli impianti del Follonica Gavorrano saranno quello di sabato 6 giugno, dedicato ai Primi Calci 2017 che si terrà al Nicoletti di Follonica nel pomeriggio, e quello di domenica 7, il Torneo Avis dedicato ai Pulcini 2015 che avrà luogo per l’intera giornata allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Un importante momento di sensibilizzazione dopo quello che si era già tenuto a Follonica il 24 maggio scorso. Infine, a partire dal 15 giugno e fino al 31 agosto, via al Soccer Camp estivo allo stadio Nicoletti di via Sanzio a Follonica per tutti i bambini dai 5 ai 12 anni. E sarà ovviamente aperto a tutti, non solo ai tesserati biancorossoblù.