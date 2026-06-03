FOLLONICA – “La splendida riuscita della prima edizione della Leopoldina Summer Fest rappresenta un risultato importante per tutta la città e, in particolare, per il quartiere di Senzuno, che lunedì 1 giugno ha saputo mostrare ancora una volta tutta la sua capacità di attrazione, la sua identità e il suo straordinario potenziale”, dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani.

“Le strade animate da musica, socialità, street food e partecipazione hanno restituito l’immagine di un quartiere vivo, accogliente e protagonista, capace di diventare un grande spazio pubblico condiviso nel quale cittadini, famiglie, giovani e visitatori hanno potuto vivere un’esperienza di comunità autentica e coinvolgente. È questa l’idea di città che vogliamo continuare a promuovere: una città che crea occasioni di incontro, valorizza i propri quartieri e mette al centro la qualità della vita delle persone”.

“Quella di lunedì non è stata una sorpresa, ma la conferma di quanto avevamo già potuto osservare in occasione della festa del quartiere dello scorso anno”, prosegue il sindaco. “Anche allora Senzuno aveva risposto con entusiasmo, dimostrando come, quando gli spazi pubblici vengono restituiti alle persone e vissuti in maniera diversa, il quartiere sappia esprimere al meglio la propria vocazione all’incontro, alla socialità e alla partecipazione. La Leopoldina Summer Fest rafforza ulteriormente questa consapevolezza e ci offre elementi concreti di riflessione per il futuro”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli organizzatori della Ciclostorica La Leopoldina, ai commercianti, alle associazioni, ai volontari, agli operatori coinvolti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, rendendo possibile una serata che ha superato le aspettative per partecipazione e qualità. Il successo della manifestazione è il frutto di una grande collaborazione tra soggetti diversi che hanno saputo lavorare insieme per valorizzare il quartiere e l’intera città”.

“La Leopoldina si conferma una manifestazione dalle grandi potenzialità, capace di valorizzare il territorio, promuovere il turismo lento e raccontare Follonica attraverso la mobilità sostenibile, la storia e la bellezza dei luoghi”, aggiunge Buoncristiani. “I margini di crescita sono importanti e l’entusiasmo che si è respirato in questi giorni ci incoraggia a investire ulteriormente su questo progetto, affinché possa consolidarsi e diventare un appuntamento sempre più significativo nel panorama degli eventi cittadini”.

“Ma la serata di lunedì ci consegna anche una riflessione più ampia sul futuro di Senzuno”, conclude il sindaco. “La partecipazione registrata e il clima che si è creato dimostrano concretamente come una diversa organizzazione della mobilità e dello spazio pubblico possa rappresentare una grande opportunità per il quartiere. Quando le persone possono vivere le strade in sicurezza, muoversi a piedi o in bicicletta, incontrarsi e condividere spazi comuni, il quartiere esprime al meglio le proprie potenzialità economiche, sociali e culturali. Senzuno ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per essere protagonista di questa nuova visione urbana. Come amministrazione continueremo a lavorare perché queste opportunità possano trasformarsi in progetti concreti, condivisi con cittadini e operatori, nell’interesse dell’intera comunità follonichese”.