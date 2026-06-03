«Questa foto l’ho scattata io con un teleobiettivo, all’alba dell’1 giugno 2026; sono riuscito a fotografare un raro allineamento tra la luna piena, la Rocca di Populonia e il Monte Capanne».

A descrivere lo scatto Daniele Celestini che ci invia la “Foto del giorno”.

«Lo scatto è stato realizzato dopo mesi di pianificazione e diversi sopralluoghi, nell’attesa del giorno e del momento giusto, arrivato alle 5:37 del mattino, pochi minuti prima del sorgere del sole».

«Il mio obiettivo era quello di unire simbolicamente la Val di Cornia all’Isola d’Elba, in uno scatto astronomico, sfruttando una particolare geometria tra paesaggio e la luna piena» prosegue il nostro lettore.

«Stando alle simulazioni effettuate, una configurazione analoga non sarà nuovamente replicabile con la luna piena fino al 2043».