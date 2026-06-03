BATIGNANO – Aggiornamento ore 18: Sono tre le persone rimaste ferite nell’incidente tra auto e camion avvenuto oggi pomeriggio, alle 14:37, sulla strada statale 223 all’altezza del bivio per Campagnatico. Sono stati trasportati all’ospedale Misericordia due uomini di 68 e 38 anni e una donna di 63, tutti in codice 2.

Sul posto ambulanza India CRI Grosseto e ambulanza blsd Misericordia Grosseto, vvff e carabinieri.

News ore 16.36: Traffico bloccato sulla Due Mari nella corsia sud, in prossimità dello svincolo di Batignano. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi: un furgone e un’auto. Sul posto, per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente, è intervenuta la Polizia Stradale. L’incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, un furgone e un’autovettura sono rimasti coinvolti in una collisione che ha provocato il ferimento di tre persone. Nell’impatto sono rimasti feriti i due occupanti dell’auto e il conducente del furgone, tutti affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto. Il conducente del furgone, rimasto incastrato nell’abitacolo a seguito dell’urto, è stato estratto dai vigili del fuoco e successivamente consegnato al personale sanitario per le cure del caso.