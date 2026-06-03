Coppola, che ha vissuto per anni in Maremma prima di trasferirsi nel 2018 in Svizzera, oggi organizza eventi benefici tra Italia e Canton Ticino, coinvolgendo associazioni, volontari e realtà locali per raccogliere fondi destinati a famiglie e persone in difficoltà.

«Quando organizzi eventi per beneficenza c’è un’emozione diversa», racconta Coppola durante l’intervista. «Sai che magari stai aiutando un bambino, una famiglia o il tuo vicino di casa che si trova in difficoltà e che magari, per vergogna o imbarazzo, si rivolge in forma anonima alle associazioni».

Nel corso della puntata Coppola ripercorre anche alcune delle iniziative già realizzate, tra cui eventi organizzati in collaborazione con Claudio Visca e il “Sindaco pescatore”, oltre alla partita solidale disputata in Maremma a sostegno di Leonardo Di Marte.

Eventi che uniscono sport, spettacolo e solidarietà, con un forte coinvolgimento del territorio sia in Toscana che in Svizzera. «Ho trovato un bellissimo riscontro sia qui a Grosseto che in Svizzera – spiega –. Cerco sempre di organizzare eventi ambiziosi e la risposta delle persone è stata davvero importante».

Tra i prossimi appuntamenti già in programma ci sono due iniziative dedicate alla mototerapia e al freestyle motociclistico, previste il 6 giugno e il 20 giugno tra Locarno e Verbania. Durante gli eventi saranno allestite rampe per esibizioni freestyle e i ragazzi con disabilità potranno vivere l’esperienza di salire in moto insieme ai piloti.

«Cerchiamo di dare una mano concreta alle persone attraverso quello che sappiamo fare», conclude Coppola, raccontando un progetto che continua a crescere tra solidarietà, sport e partecipazione.