GROSSETO – Dalla Maremma alla Svizzera con un obiettivo preciso: trasformare eventi e iniziative in occasioni concrete di solidarietà. È questo il percorso raccontato da Giacomo Coppola, fondatore del progetto benefico “Project Rewind”, protagonista della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.
Il tempo di un caffè
Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.
Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.
A condurre è il direttore Daniele Reali.
Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe
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